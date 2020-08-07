【鉛中毒事件省思】調養身體未必要吃中藥 調整生活型態、飲食、運動也有幫助

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【最新】台灣民眾鉛中毒擴大到12人 台中盛唐中醫診所院長與藥商等3人羈押禁見

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台中市不肖中醫用禁藥害多人鉛中毒，令養生族心驚膽跳。在中醫師眼中，多數身體狀況都是緊張焦慮、久坐、運動不足導致，調整生活型態、飲食、運動就能有所改善，並非人人都要吃中藥調身體。

前台中市議長張宏年一家4口吃自費中藥調養身體，卻鉛中毒送醫，他的兒子、市議員張彥彤將全家服用的中藥粉提供台中市衛生局檢驗，複驗結果，藥包中鉛、汞含量都超標，受害者持續攀升。

開立處方的盛唐中醫診所醫師呂世明，疑將禁用中藥材硃砂入藥，釀成多人中毒事件。

硃砂是一種天然礦物，必須經過特殊的炮製手法去除雜質、降低毒性才能作為中藥使用，早年用於鎮靜、安神，但因炮製不完全而中毒事件頻傳，衛福部94年起逐步禁止硃砂用於中藥。

硃砂小檔案 (資料來源：中央社)

硃砂主要成份為硫化汞，其中含有的砷、鉛、銻等都對人體有害，常夾雜雄黃、磷灰石、瀝青質。又稱辰砂、丹砂、赤丹、汞沙。

自古被認為有避邪作用，泛用於製作吉祥物或神像用以配戴或擺設。硃砂也是一種紅色染料，被用於中國傳統水墨畫及印泥等。

相關研究指出，一天內口服含硫化汞藥物超過262毫克即可導致慢性中毒；另有臨床報告顯示，使用硃砂可能會出現肝腎臟損害。

台灣自94年5月1日起禁止中藥用硃砂製造、調劑輸入、輸出、販賣或陳列。

中醫師使用禁藥害人中毒消息一出，重創中醫界形象。中醫師公會全國聯合會緊急發布聲明稿譴責該醫師使用禁藥的行為，並宣布將解除呂世明在公會的所有職務，強調科學中藥及其他合法中藥材均無任何問題，盼挽回民眾信任。

中央社引述長庚醫院中醫師郭順利表示，很多過去古籍上遇到的問題，如今都有很多其他解決方法，卻有少數醫師迷信古方，違法添加禁藥成分，讓中醫界長久以來的努力毀於一旦，甚至每當民眾自己買的來路不明的中藥被發現違規摻西藥，也通通算到中醫界頭上，卻忽略多數違法摻西藥的中藥，都不是出自中醫師之手。

近年台灣吹起養生風潮，愈來愈多民眾習慣看中醫調身體，中毒事件發生後，讓民眾擔心養生不成還吃出問題。

郭順利說，民眾自保之道包括

◆應選擇合格的中醫醫療院所，也可選擇有做相關檢驗的科學中藥。

◆盡量避免在國外、夜市購買來路不明的中藥材。

◆更重要的是，在看中醫調身體之前，應從調整生活型態做起，切記「健康是自己的」，別把藥當萬靈丹。

根據他臨床觀察，到中醫求診希望調理身體的民眾，大多是因緊張焦慮、工作忙碌、久坐冷氣房、運動量不足，導致失眠、頭痛、慢性鼻炎、痛經、拉肚子、肩頸痠痛、一曬太陽就中暑等，其實這些問題可以藉由改變生活型態、配合飲食及運動、經絡按摩就能獲得改善，症狀仍嚴重才須服藥調養。

不只如此，很多民眾常用錯誤的方式進補，例如吃荔枝容易上火的人，體質多半偏燥熱，若跟風吃黑芝麻、麻油、黑糖、薑茶、堅果等燥熱食物來養生，反而可能讓身體狀況更糟，這些不需要的成分對身體都是負擔，認識自己的體質才是養生最重要的第一課。