台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.30% 上市股票總市值達39.01兆元

根據台灣證券交易所統計，2020年8月7日發行量加權股價指數收盤為12,828.87點，較上週(2020年7月31日)的12,664.80點上漲164.07點，漲幅約為1.30%，台灣50指數收盤為10,316.74點，較上週的10,204.33點上漲112.41點，漲幅約為1.10%，寶島股價指數收盤為14,680.71點，較上週的14,493.22點上漲187.49點，漲幅約為1.29%。產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲6.68%為最大，跌幅以食品類指數下跌1.80%為最大，未含金融類指數上漲158.20點，漲幅約為1.45%，未含電子類指數上漲140.66點，漲幅約為1.00%，未含金融電子類指數上漲160.62點，漲幅約為1.38%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆1,887.46億元，全體上市股票成交金額為1兆1,214.84億元，股票成交量週轉率為2.65%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,984.17億元，占全體上市股票交易金額35.53%

第二名，電子零組件類1,937.05億元，占全體上市股票交易金額17.27%

第三名，光電類1,278.68億元，占全體上市股票交易金額11.40%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類10.61%

第二名，電子零組件類9.20%

第三名，光電類7.39%

累計今年年初開盤迄今共144個交易日，集中市場總成交金額為26兆7,425.85億元，市場日平均成交金額為1,857.12億元，股票成交量週轉率為62.57%，股票日平均成交量週轉率為0.43%。

2020年8月7日全體上市公司市場總值為新台幣39兆92.75億元，較上週(2020年7月31日)市值38兆5,215.10億元增加4,877.65億元，增幅約為1.27﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)