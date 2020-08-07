咖啡爽團隊X新北希望市集淡水結盟 父親節淡水河畔將飄咖啡香

新北市農業局媒合「咖啡爽」、「斜槓職人」及「 台灣農民組合協會」各團隊於8月8號父親節當日上午11點至晚上 8點合作辦理「淡水咖啡節」，活動地點位於淡水捷運站後方廣場， 透過異業結盟方式將新北在地農產、 精選手作工藝品及咖啡文化共同行銷。

本次「淡水咖啡節」邀請到邀請薩爾瓦多、夏威夷、 瓜地馬拉咖啡師共襄盛舉，更有知名老店「明星咖啡館」 參與市集展售，讓民眾親身體驗俄羅斯咖啡文化風情， 讓淡水咖啡節與國際接軌。活動當日為了響應父親節並振興經濟，帶 爸爸前往市集消費（不限金額）或是使用200元面額即送1杯現沖 手沖咖啡(或精品咖啡耳掛包)，使用500元面額振興券消費更加 贈1包彩田米餅，讓民眾協助振興的同時，更有多重好禮拿不完!

活動當日攤位數高達50攤以上， 除了各具特色的咖啡攤讓活動現場飄滿咖啡香，也有「斜槓職人」 及「新北希望市集」一同擺攤， 販售精美手作工藝品及在地小農新鮮農特產， 誠摯邀請民眾前往選購。

現場還有提供4場次的免費咖啡文化及體驗課程，從下午1點開始每 整點一場次，現場就能直接參與，座位有限請大家把握機會哦!課程 包含在家輕鬆做冷萃咖啡、咖啡歷史與未來、 薩爾瓦多的咖啡文化及手沖咖啡器材專業介紹， 帶領民眾進入咖啡深度的瞭解，也有由台灣農民組合協會準備的DI Y馬賽克拼貼花瓶教學課程，名額限制20人，即刻起開始報名， 讓民眾來到「淡水咖啡節」不只逛市集，還可以動手做、學知識。

農業局李玟局長表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，創立「 新北希望市集」品牌，協助在地小農拓展銷售通路，本次異業結盟與 咖啡爽團隊合作，就是希望能為農民創造更多元且穩定的銷售通路， 克服新冠肺炎疫情影響，提升本市農民收入及農產價值， 也希望各位市民朋友能多多捧場，一同參與這場咖啡盛宴。

咖啡體驗課程資訊: https://www.facebook.com/ coffeemaniafestival/photos/a. 505319856297554/ 1603555043140691/?type=3& theater

DIY馬賽克拼貼花瓶教學: 200元/人 報名專線: 0905396909