侯友宜市長與身障生一起滾球 體驗適應體育育樂營

新北市今(7) 日於青山國中小舉辦身障學生適應體育暑期育樂營活動， 侯友宜市長出席參與，與45位身障學生一起進行地板滾球大賽， 並參與闖關活動，孩子們上了一堂「每個人都是主角」的體育課。

侯友宜市長表示，新北市非常重視運動平權， 首創全國第一套符應108年課綱素養導向的適應體育課教案教材， 讓特教及體育老師可以共同合作， 設計適合各種身障程度的課程及運動，以讓每個孩子擁有運動權利， 這套教材也運用入今天的營隊闖關。 而今年暑假在各行政區校園辦理了60梯次以上身障生育樂營隊， 協助減輕800個家庭家長的負擔。營隊活動除了有地板滾球外， 還有攀岩、獨輪車、水中運動營等， 新北市未來將持續辦理各項活動，讓身障孩子不受限於個人體能， 能和一般生一樣馳騁於運動場，盡情揮灑青春的汗水。

今日在青山國中小體育館地板滾球大賽現場，加油聲此起彼落，「 讚讚讚，中正老街隊好厲害！」「新山夢湖隊好棒！」， 學生們笑開懷，流露出平日少有的自信與熱情。 青山國中小自閉生阿樂說：「我很愛打地板滾球，每天練習， 希望能得第一名！」。九年級學障生阿勇也說：「 我之前很沒有自信，以為自己沒能力， 但是透過地板滾球運動找到自信心，我竟然可以代表參加全國賽， 這是我以前都沒想過的事。」身障生小婷的媽媽特別表示， 今日看到每個孩子眼神充滿自信，深受感動，她說：「 感謝教育局每年辦理身障生夏令營， 讓身障孩子也能和一般孩子一樣，有享受休閒活動的權利」。

教育局表示，新北為了讓身障學生能養成運動好習慣， 從107年開始就聘請「適應體育巡迴教師」全市趴趴走， 協同特教老師上體育課， 這項全國首創的制度讓身障孩子都可以快樂地上體育課。 同時開發出全國第一套符合108年課綱的適應體育教材， 委託國立台灣師範大學特殊教育中心辦理，截至今(109) 年5月共產出16種適應體育課教案教材，包括國小的羽球、接力、 躲避球、樂樂棒球、壘球擲遠、籃球、體操，國中的手球、足球、 桌球和籃球、高中桌球、排球、籃球以及不分階段的游泳腦麻課程、 游泳自閉課程，讓老師可依孩子身障情形設計適合的運動課程， 提升身障生的身體素質。 今日現場也把平時在各校推廣的適應體育活動，例如， 改良式羽球及桌球等，搬到活動現場， 也感謝企業宏正科技公司捐贈了一台直播機， 讓孩子成為螢光幕上最佳男女主角。