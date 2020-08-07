《自助旅行》電影道出老人的孤獨與無奈 觀賞長者：年輕人該看才會對長輩多加關懷

藝人羅霈穎（璧玲）日前在家不幸猝逝，享年59歲， 雖然她尚未進入65歲老人定義，仍引發社會有關「孤獨老」 的熱議。 新北市政府社會局為提醒民眾重視高齡關懷和老人福利問題， 特別與蓮花基金會合作，辦理10場電影《自助旅行》 巡演及映後座談，首場在板橋秀泰影城，後續在林口國賓、 樹林秀泰、三重天台、中和國賓等舉辦，歡迎民眾上「新北社會局」 網站，並加入粉絲團，即可獲知相關訊息。 《自助旅行》是蓮花基金會籌製2年所拍攝，由陳國傑導演， 故事敘述獨居長者桂姨（張百惠飾演）因身分證被詐騙集團盜用， 成了幫助犯被判8個月入監服刑後出獄，採用2條時空線交叉進行， 對比桂姨在現實生活中面臨朋友老去，一個人孤單無助和無奈， 反而在監獄中有同伴相互照顧，三餐及生病均有人照料， 最後桂姨決定用偷竊犯罪希望再換得進入監獄生活， 令人看了不禁唏噓，也引發諸多省思。 日本平均每小時有3人孤獨死 電影製片兼基金會董事黃大軒表示， 日本每年高達2萬7千人孤獨死，平均每小時就有3人， 死後兩天沒人發現，其中有4成是在59歲以下， 所以孤獨死不一定是老人的專利。 義大利將每年的11月15日訂為「國家孤獨日」， 提醒國人重視此一問題；英國為防治孤獨，每年花費90億英鎊， 折合新台幣3,150億元，台灣最新公布的「老人狀況調查」， 獨居和僅與外籍看護工同住的老人，佔比已有10.3％， 平均10個老人就有一個獨居，這些都是我們所要面對的問題。 在 6日下午首映座談會上，衛福部臺北醫院精神科主任趙偉婷表示， 她從臨床上發現，以前是家人陪同看診， 但現在多半由居服員會或外勞看護陪同，主要是看憂鬱症， 且女生比例較男生多。 臺北護理健康大學長期照護所教授張宏哲則表示，老人容易孤單， 因此退休前一定要存老本，調整心態，要學習如何健康老， 不要孤獨老。 社會局副局長許秀能表示，全國老人近370萬人， 新北市已接近60萬大關，為因應高齡化，新北市推動老人共餐、 里里銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、銀髮大學、動健康、 佈老時間銀行等，目的便是要讓長輩在社區多社會參與， 不僅存老本，也要有老友、老伴、老趣，才能顧好老身，健康樂活。 一位觀賞《自助旅行》的陳姓長輩說，電影很感人， 不過應該揪年輕人來看，他們才會體會老人的孤獨， 也才會對長輩多加關懷和照顧。