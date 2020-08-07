「Music．新北─2020新北市音樂劇節」閃耀登場 最MIT的音樂劇就在新北市!

「2020新北市音樂劇節」，今（7） 日在市府舉行記者會， 新北市政府文化局今年再度與國內專業音樂劇團隊「台南人劇團」 攜手共同合作，由劇團藝術總監呂柏伸擔任音樂劇節的總策展人， 規劃一系列最原汁原味臺灣原創音樂劇節目、 論壇及首度辦理的劇本孵化暨讀劇演出， 激發新生代音樂劇創作者發揮創作潛力。在藝文產業嚴峻的時刻， 以行動支持「藝文創作」、「音樂劇」的理念， 與國內專業音樂劇創作人才與團隊攜手併肩，將於9月5日起至12 月5日在新北市藝文中心辦理。

新北市政府文化局表示，新北市藝文中心自2016年開始辦理「 新北市音樂劇節」，逐步打造音樂劇演出及創作人才的發展基地， 今年度規劃一連串最MIT的演出與活動，並特別邀請躍演、AM創 意、刺點創作工坊及C MUSICAL製作4組國內音樂劇專業團隊帶來精彩音樂劇作品， 接力上演。

首先登場的是躍演劇團的《麗晶卡拉OK 的最後一夜》， 由金牌導演曾慧誠、金鐘編劇詹傑、 傳藝金曲獎得主李哲藝聯手打造。 金鐘常勝得主澎恰恰反串飾演麗晶卡拉OK老闆娘陳麗卿， 在收店前的最後一夜，麗卿忽然想點首歌，唱出自己的人生。 每場演出還特別邀請神祕嘉賓擔任麗晶卡拉OK的關門客， 為本劇寫下不同的故事結局。

接著由AM創意帶來臺灣首齣動畫音樂劇《小兒子報告！ 沙發有黑洞》，由鬼才導演吳維緯、《通靈少女》編劇林孟寰、 音樂總監黃韻玲聯手轉譯駱以軍經典同名的散文作品。 全劇以多視角舞臺影像精心設計，結合動畫影像與劇場的雙型式， 讓劇場演員和電影動畫巧妙互動。 故事描述哥哥大白為了逃避校慶致詞，不小心誤入沙發的黑洞裡， 小兒子和爸爸為了救出哥哥，於是帶著家中狗狗端端一起進入黑洞， 而這個黑洞卻映照出小兒子無限的想像， 更反映出大兒子在成長過程中的心理矛盾，是一齣極富教育意義， 適合親子闔家觀賞的音樂劇作品。

除此之外，刺點創作工坊將再度推出曾三度改版均完售的口碑之作— 《幕後傳奇─苦魯人生》，全劇以譏諷荒謬的喜劇手法， 揭露基層劇場技術人員酸甜苦辣、不為人知的一面，扶正小人物， 向幕後英雄致敬。本劇由優秀音樂劇演員蔡紹桓、張稜、林玟圻、 賴玟君、尹仲敏、李曼等擔綱演出，化身劇場crew， 發揮驚人的救場能力，讓演出順利完成！

最後壓軸的是C MUSICAL製作的全新作品《我的上海天菜》，敘述劇中女主角 Renee開展新的人生故事，在愛情裡追尋她的「天菜」， 將會是一齣具有音樂劇張力的作品，期望帶給觀眾不同的感受。

新北市政府文化局「2020新北市音樂劇節」自9月5日至12月 6日將帶來精彩的音樂劇節目演出、 臺灣音樂劇面面觀論壇及劇本孵化暨讀劇演出等活動， 全面性打造音樂劇品牌與發展基地，以對話和學習開啟深度交流， 想知道更多活動詳情，請上新北市政府文化局官網。(https: //www.culture.ntpc.gov.tw/)。

台南人劇團藝術總監呂柏伸老師向大家說明活動選劇提件及台灣現今劇場生態。(照片由新北市文化局提供)

刺點創作工坊演員現場為大家試演《幕後傳奇—苦魯人生》經典歌曲《幕後英雄》。(照片由新北市文化局提供)