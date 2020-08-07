台北西門町意舍酒店 吃吧餐廳新菜單重磅登場

身為西門町商圈美食與文化代表之一的台北西門町意舍酒店吃吧餐廳，是許多年輕學子和電影人都喜歡的西門町秘密基地，在今年暑假期間餐飲升級，推出全新菜單，以更具話題的餐點與更優惠的價格，全面擄獲老粉與新朋友的心，包含創意台式的『鐵板牛排』、吸睛的『特製螺旋酥皮濃湯』、十分適合全家大小一起悠閒用餐的『假日早午餐』及各種令人驚豔的打卡系甜點等多種高CP值的餐點選擇，顛覆你對西門町美食的想像！同時，持政府發放的實體振興券到吃吧餐廳用餐滿新台幣3000元還可獲贈價值6000元的意舍酒店住宿與餐飲現金抵用券，放大你的振興券！歡迎即刻撥打預約專線：02- 2375-2075！

燃燒鐵板魂 再創牛排旋風 融入70年代特色的現代摩登餐點

台北西門町意舍酒店的前身正是70年代台灣三大百貨之一『來來百貨』，進入來來百貨購買時裝，吃一頓牛排餐，是當時年輕男女最時尚的社交活動，台北西門町意舍酒店吃吧餐廳希望帶領顧客一起體驗西門町風華，將70年代約會必吃的鐵板牛排，加入現代摩登精神，推出五款100%原塊牛肉的『鐵板牛排』，價格新台幣380元起，做為新菜單的亮點之一。選用美國進口安格斯牛肉的『鐵板美國戰斧肋眼16oz』，油花分布均勻、口感柔嫩，扎實大份量適合兩人分享使用，新台幣1380元；口感層次豐富的『澳洲霜降牛排6oz』只要新台幣380元，物超所值。主廚為了增加鐵板牛排的食饗體驗，特別自製六種醬料供顧客自行搭配，除了經典台式黑胡椒醬或洋蔥蘑菇醬外，獨家調配出松露風味濃厚的松露紅酒醬、獨特煙燻味的輕辣櫻桃烤肉醬等，懂吃的你更別錯過可另外加點的『脆皮蚵仔煎』或東港直送鮮甜的『烤小卷』，跟著滋滋作響的鐵板牛排一起上桌，是充滿美好回憶與美味的絕妙雙拼料理！而搭配鐵板牛排的經典美味非『特製螺旋酥皮濃湯』莫屬，主廚顛覆傳統的酥皮作法，以更多層次的金黃色螺旋狀餅皮覆蓋在滿滿新鮮蛤蠣或玉米餡料的濃湯上，酥皮與濃湯結合後，口感層次豐富，奶香濃郁，非吃不可！

假日早午餐新選擇 高CP值沙拉吧不怕你吃到飽

吃吧餐廳推出全新的餐飲型態『假日早午餐』，點一份主餐就可享用自助沙拉吧吃到飽，主餐價格新台幣560元起，豐富又好玩的沙拉吧首推現點麵檯，六種現點現做的麵食有南洋風味的叻沙麵、 台式擔仔麵、韓式豆腐豬肉麵及三種風味義大利麵，以及數十種新鮮的餐點提供自取，用餐時間為假日的上午11:30至下午3:00，十分適合全家大小一起享受美好的悠閒早午餐時光。

餐點再進化 新吃法讓你享受更多種吃吧經典美味

吃吧餐廳做為全台第一的底特律方形披薩創始餐廳，在新菜單中除了保有方形披薩的獨家美味，另外提供小份量的方形披薩，就是為了讓披薩迷還能品嘗更多種吃吧美味料理，例如打卡吸睛美食必定不能錯過的『可頌鬆餅棒棒』，翻玩美式經典可頌鬆餅，色彩繽紛、甜而不膩；充滿視覺效果的『火焰香橙鐵鍋鬆餅』、搭配四球冰淇淋的超值『熔岩巧克力蛋糕』絕對能成為聚會分享時的話題甜點；『臺灣古早味水果冰茶』將當季新鮮水果以傳統古早味手法長時間熬，天然無添加又吃得到果肉，微酸甜滋味，像極了愛情！

喜歡揪親朋好友一起大啖美食的你更不能錯過吃吧主打餐點組合的分享餐，餐點內容包含沙拉或前菜、披薩、鐵板牛排、主菜、義大利麵或甜點、飲品等豐盛組合，雙人分享餐超值價格1280元，四人分享餐2380元，吃得超值又過癮！

自在放鬆的環境 用餐與宴會的首選場地

台北西門町意舍酒店位於西門町商圈中，緊鄰電影街，在西門町商圈的發展史中，一定有台北西門町意舍酒店的參與及共榮，透過吃吧餐廳的新菜單做為品牌再進化的第一響，將帶給西門町商圈更多元與精緻的餐飲服務，不只滿足觀光客的需求，也將創造更多青春歡樂的回憶！。