109學年度大學指考分發 新北在地就學學生表現優異

109學年度大學考試入學分發今(7)日放榜， 新北市公私立高中職參加大學考試分發入學學生計有3,717人， 經統計有572位錄取國立大學， 其中共計134人錄取臺清交等頂尖大學。

高中國立政治大學法律系的黃緯宸同學， 在就讀丹鳳國中時期發現自己對於公民議題具濃厚興趣， 喜歡對時事及法律的討論，立定志向想就讀法律系。高中時選擇至板 橋高中在地就學，特別選修與「法律」議題相關課程， 除利用課餘時間積極閱讀法律議題相關文章外， 也常參加法政學群相關講座及曾多次至法院參與旁聽， 充實自身法律相關知識。高二時，緯宸透過辦理「陪審制模擬法庭」 的活動，希望從探究法律的學習過程中， 驗證自己是否真正喜歡法律系，更主動邀請司改會到校辦理「 陪審制模擬法庭」，在辦理活動的相關學習歷程中， 更堅定他就讀法律系的意願，今日放榜結果， 落實自己興趣與志向相結合的目標，亦展現108課綱— 適性揚材的願景。

緯宸表示：他在確定錄取法律系後，很高興能進一步探究法律， 更希望未來能成為一位優秀的法官或律師，為社會及人民服務。 未來也會鼓勵學弟妹，應該在高一鬆時， 開始探索自己的興趣及方向，選定目標科系後， 應進一步深入瞭解科系課程架構及未來發展，儘早確定志向， 但仍要多方嘗試，不要限縮了自己的能力和未來。

安康高中李念築同學，就讀安康高中國中部的她亦選擇在地就學， 在校期間認真求學，段考成績名列前茅，導師魏峯帆表示， 念築尤其熱衷數學，常常在辦公室與數學老師討論問題， 當同學有數學問題時，她也不藏私地指導同學， 課餘時間亦熱心為校為班服務，做事主動積極，憑藉對數學的熱情， 這次指考錄取心目中的第一志願-輔仁大學數學系， 希望能在大學四年的學習薰陶下，延續她對數學的熱愛。

新北市教育局提醒， 各校錄取名單可於大學考試入學分發委員會網站(以下簡稱考分會) （網址：http://www.uac.edu.tw）查詢， 錄取通知則由各錄取學校直接寄發給考生。倘對分發結果有疑義， 可至考分會網站進行「分發結果說明」查詢各志願校系未錄取原因。 如仍有疑義，請於8月13日下午5時前， 依簡章規定於考分會網站申請複查分發結果。 錄取生應依各校規定攜帶相關證件前往錄取學校辦理相關手續。 祝福本市學生順利邁入下一個大學新鮮人的學習階段。

照片來源：新北市政府教育局提供

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