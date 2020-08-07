COZZI Blu和逸飯店．桃園館 搶攻北台灣精緻旅遊

國泰飯店事業旗下旗艦品牌「COZZI Blu和逸飯店．桃園館」，座落「國泰置地廣場．桃園」，結合全台首座「日本橫濱八景島Xpark水族館」、「新光影城」及「華泰名品城」精品商場，打造一站式體驗，搶攻北台灣精緻旅遊市場。飯店距高鐵桃園站與機場捷運A18約650公尺，步行10分鐘即可抵達。

館內處處可見獨特海洋裝飾元素，顛覆旅客對飯店設計的傳統想像。除了滿足旅遊、渡假客群，COZZI Blu在商務客層更佔盡地利之便，針對桃園重點發展八大工業區，從大園工業區、龜山工業區、中壢工業區，到幼獅工業區、觀音工業區、蘆竹南崁、華亞龜山、林口頂湖等商務需求，飯店也將推出團體會議住宿等優惠專案。

飯店全棟規劃218間客房、設有三間特色餐廳，從「Cozzi Market逸．市集」精緻自助餐廳、「Yi Hui Xuan逸薈軒」川揚料理時尚中餐廳及「Blu Bar」船艙造型特色酒吧，一應俱全的硬體設施與經驗豐富的星級團隊，力求滿足全客層需求，成為大桃園航空城地區最具指標的國際飯店。

國際級宴會場地，結合766吋超大型無接縫螢幕，商務會議、獎勵旅遊、精緻婚宴一應俱全！

COZZI Blu斥資千萬打造的海洋氛圍宴會廳位於飯店三樓，最多可容納50桌宴會，廳內配置766吋、寬達19公尺的超大無接縫螢幕，結合象徵日落餘暉灑滿海面的藝術地毯、以及空中夢幻魚群飛躍意象的懸吊藝術燈飾與貝殼雕飾座椅，更是讓人眼睛為之一亮。此外，COZZI Blu特意打造寬敞時尚的新娘休息室，除了擁有巨星級的化妝燈、大氣梳化鏡面及寬敞的探訪空間，還設置了新人專屬洗手間與休憩沙發區，讓新人享受最完美的婚宴過程。

婚宴專案每桌18,800元+10%起，準新人們可依據自身需求，選擇適合專案，為新人找回初衷的感動並開啟下一趟人生旅程。除了婚宴外，宴會廳也規劃６間多功能會議室，最多可容納500人會議，配有先進的視聽設備、高速網絡、投影設備等，滿足各種會議、餐敘、雞尾酒會等各式活動，兼具風格與客製化服務。經歷多家國際飯店的行政總主廚邱有彬擁有25年的豐富資歷，也為風格喜宴精心設計全新宴會菜單。

結合令人耳目一新的美饌珍饈、量身打造的頂級設備與適時合宜的貼心服務，無論是浪漫喜宴、產品發表、公司年會還是春酒尾牙，COZZI Blu將滿足全方位需求，讓與會貴賓都能體驗一場前所未有的成功盛會。