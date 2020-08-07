台灣大亞集團歡慶65週年《穩定日常》線形展　德國紅點金工藝術家打造銅樹享溫柔寧靜

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)《穩定日常》展覽由大亞集團邀請藝術家李昕創作，使用銅線交織出裝置藝術，提醒人們珍惜生活便利，致力推動環境永續發展，展期自8日至16日止華山文創園區登場。

台灣大亞集團歡慶創辦65週年，邀請台灣新銳藝術家李昕舉辦《穩定日常》（Steady Power）藝術展，嬌小的李昕運用總長3,367公尺，重一公噸的銅線交織出6件巨幅裝置藝術，傳達大亞電線電纜在每個理所當然的日子裡，卻能帶給人們穩定的力量。

今(7)日宣傳記者會上聚集政商界貴賓，包含副總統賴清德、大亞集團董事長沈尚弘、台灣設計研究院院長張基義等。沈尚弘表示，大亞努勵製造更穩定高效的電線電纜，也跨足開發綠能推動環境永續，盼人們能享受穩定能源供給，不論再遠的路都能驅車抵達，再黑的夜都有盞燈持續照亮。



副總統賴清德(左4)聽藝術家李昕(左3)導覽其創作(圖/台灣英文新聞)

《穩定日常》展覽將大亞集團多年來的努力透過藝術具象化，該集團默默配送穩定能源，撐起日常生活所需，將便利持續傳遞到每家每戶，是場屬於台灣人的藝術展，其雖看似微小且日所當然，其實都有人在彼端默默付出。

此次創作的金工藝術家李昕曾獲德國紅點大獎肯定，她表示，此次創作六件大件裝置藝術搭配沉浸式體驗更引人入勝，作品包含「大樹」、「燈塔」、「火車」等，其中，展場中間最引人注目的大樹，也是使用銅線交織而成，當完成的那一瞬間，團隊都安靜地仰望大樹並且享受一絲寧靜。

此外，大亞集團延續年初上映的形象廣告《穩定的力量-時代篇》，近日再度推出撫慰人心新作《穩定的力量-日常篇》，細膩刻劃庶民生活，透過隱身巷弄的小吃攤、傳統理髮廳、機車行、舊書攤等平時不起眼的街景角落，串連人們生命厚度的點點滴滴，如同大亞電線電纜所傳遞的，不只是能源光電，更是一股穩定的力量，無論黑夜或低潮，光芒總會來到。

大亞集團65週年《STEADY POWER穩定日常》線形藝術展

展覽日期：2020/8/8(六)-2020/8/16(日)

展覽時間：每日10:00-18:00(免費入場)

展覽地點：華山1914文創產業園區 紅磚區西5館