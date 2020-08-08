〈時評〉新興政黨選票來得太容易了？

自一介政治素人柯文哲在2014的台北市長選舉脫穎而出後，台灣政壇隨即出現明顯的政治素人症候群。

在這股風潮下，以往由傳統兩大黨瓜分政治市場的壟斷局面鬆動了：這一廂，靠特權吃香喝辣超過一甲子的中國國民黨，與由犧牲享受、到政黨輪替、到被點名已慢慢中國國民黨化的民進黨，已然分別面臨了嚴峻的挑戰與新的變局；那一廂，沒有吃過苦頭的新興政黨（如時代力量、民眾黨），以及依附該等政黨的政治素人，即使沒有任何知名度、以往的政治經歷一片空白、也缺乏社會參與歷練的成績，可一出場參與選舉，登高一呼、口號幾句，都能輕易獲得相當比例選民的青睞。

這種老大政黨腐敗不爭氣、墮落不長進，新興政黨享受前輩犧牲，未經辛苦耕耘，就輕易能得到選票與掌聲，就能品嚐到權力滋味，就能分享政治資源甜頭，這種予人不必含淚、含汗耕耘也可歡喜收割、收穫的「速成政治」，對政黨、對個人，其實都不見得是好事──洋人通常針對個人金錢財富說的「Easy come, easy go」用到新興政黨與政治素人身上，何嚐不是同樣傳神？

回溯「SOGO條款」而揪出的太流送賄、立委收賄案，朝野都有立委牽扯其中。民進黨一立委、中國國民黨二立委遭收押，不讓人意外，人數也符合兩大政黨的腐化比例；倒是新興的時代力量立委，如果任內也難逃瓜田李下的誘惑，才讓人既訝異又難過！

是的，因緣際會竄起來的新興政黨，如果將宛如天上掉下來的政治舞台，誤以為那是理所當然，而不知珍貴、不懂珍惜，在還沒有壯大到足以加入執政的競逐行列之前，不是給台灣政壇注入清新的空氣、帶來乾淨的土壤，而是向有賄賂前科的大財團靠攏（讓公權力把弊案變不見了）、替金錢服務發聲（讓國會的公聽會成為待價而沽的商品），難敵權與錢的糾葛，步中國國民黨與民進黨的後塵，那就是台灣政壇的悲哀了！

（作者為新竹教育大學退休副教授)