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韓國研究：武漢肺炎無症狀者病毒量不低　有隔離之必要性

By  台灣英文新聞－編輯
2020/08/07 16:01
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）韓國一項新研究報告提到，感染武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）的人，無論是有症狀或無症狀患者，體內所攜病毒量相差無幾，代表仍有傳播疾病的疑慮，因此強制隔離無症狀患者也許仍有其必要性。

法新社報導，這項發表在「美國醫學會內科醫學期刊」（JAMA Internal Medicine）的研究，是一條重要的生物學證據線索，支持了無症狀帶原者仍會傳播武漢肺炎的想法。

研究結論指出，不管是參與研究的有症狀或無症狀患者，存留在他們喉嚨、鼻子、肺部的病原體程度相差無幾，為了避免疫情擴散，隔離無症狀患者或許仍有必要。

直到現在，當人們在沒有與確診者接觸的情況下感染病毒，專家就會推斷是無症狀者造成的傳播。

順天鄉大學（Soonchunhyang University）藥學院的一群研究人員，分析了3月6日到26日從隔離在天安市（Cheonan）一所中心的303人身上採集的拭子。這些人先前在另一個城市的宗教團體爆發疫情時染疫。

這群人介於22歲到36歲之間，其中2/3是女性，共有193人出現症狀，110人則是無症狀。在那些一開始無症狀的人中，有89人始終沒有出現症狀，約占總數的30%。

無症狀患者的篩檢結果要從陽性轉為陰性的中位數時間，比有症狀患者稍短，需要17天，有症狀患者則需19.5天。
武漢肺炎
2019冠狀病毒疾病
南韓

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