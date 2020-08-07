南台灣深度部落旅遊　暢遊「雲的故鄉」　霧台神山線郵輪式公車明日起開放預約

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）屏東縣政府配合觀光局「2020脊梁山脈旅遊年-台灣好行」計畫，將既有「台灣好行-屏北線」一般公車路線，轉型為「台灣好行-神山線」郵輪式公車路線，明 （8）日起開放預約，含導覽和餐點每人最高只要849元，歡迎民眾來場深度部落旅遊，暢遊「雲的故鄉」霧台鄉。

「台灣好行-神山線」郵輪式公車除每週一配合相關場館休館日停駛外，將於每日9:20開行1車次方式營運，欲搭乘旅客須於出發日5日前至「瘋趣台灣」官網預約搭乘，並在預約達5人以上即排定發車。

縣府交通旅遊處表示，該車次的路線行經路線自屏東轉運站出發，停靠谷川大橋、神山部落、霧台部落、禮納里部落等原鄉部落站點，探訪俯臥隘寮溪的大白蛇、月神歇腳處、獵王故鄉，再到有台灣的普羅旺斯之稱的禮納里部落，全程都是絕美景色。

為滿足旅客需求，該郵輪式公車推出含餐及不含餐等兩款行程套票一日券可供選購，含餐行程全票849元、半票726元就可享用超豐富獵人套餐及小米愛玉、小米甜甜圈等原鄉好滋味，在飽覽山林景色之餘，亦可感受部落美食魅力。而不含餐的一日票券則全票699元、半票576元。

而原「508屏北線」營運至本月14日為止，欲前往原「屏北線」沿線站點旅客，建議可分別轉搭「【8230】屏東-龍泉」公車路線前往「六堆客家園區」；搭乘「【8233】屏東-霧台」等其他前往內埔水門方向之公車路線，於「內埔農工」或「水門站」轉乘「【602】內埔農工-原住民文化園區」接駁路線前往「原住民文化園區」。

圖片取自屏東縣政府官網。