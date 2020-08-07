日本前首相森喜朗將率團訪問台灣　弔唁前總統李登輝

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）外交部今（7）日證實，日本前首相森喜朗將於週日（9）率領日本跨黨派國會議員訪台，弔唁前總統李登輝，並會見總統蔡英文。

李登輝於7月30日辭世，享耆壽98歲，近日包括日本首相安倍晉三等政壇重要人士相繼公開表達哀悼，副首相麻生太郎更是前往我國駐日代表處追思哀悼。

外交部今日表示，與李登輝有多年友誼的森喜朗將率領成員跨越各黨派的日華議員懇談會代表訪台，並在符合我國中央流行疫情指揮中心的防疫規定下，前往台北賓館故李前總統緬懷追思會場表達哀悼與瞻仰之意。

日華懇會長古屋圭司與眾議員、同時也是安倍晉三胞弟岸信夫等人今日召開記者會表示，除了森喜朗外，訪團成員還包括日本執政與在野黨代表共約15名，訪團也預計將拜會蔡英文，不過相關行程仍在安排中。

根據古屋圭司，訪團將依照台灣政府的防疫要求，附上新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疾病核酸檢測（PCR）陰性證明；此外，訪團將以團進團出的方式，搭乘包機當日往返。

外交部表示，現年83歲的森喜朗是台灣長期堅定友人，曾在首相任內促成已卸任總統的李登輝訪日，並在卸任後多次來台訪問，對促進台日交流貢獻良多。對於森喜朗致力推動台日關係發展，並專程率團訪台追悼李登輝，外交部表達由衷感謝並歡迎。

外交部提及，此次由日本前首相率跨黨派國會議員團來台弔唁李登輝，彰顯日本對我國的堅定支持及台日兩國緊密友好關係；我國將在李登輝奠定的兩國深厚情誼基礎上，持續深化台日夥伴關係，並結合日本等理念相近國家持續捍衛民主、自由，以及人權等普世價值。