金門移民署教育訓練「金」充實 表揚愛心志工模範家庭

說明：移民署金門縣服務站舉辦「志工及通譯服務人員教育訓練」(移民署金門縣服務站提供) 說明：移民署金門縣服務站舉辦「志工及通譯服務人員教育訓練」(移民署金門縣服務站提供)

為提升為民服務品質及增進專業知能，移民署南區事務大隊金門縣服務站日前在水頭旅客通關中心舉辦「志工及通譯服務人員教育訓練」，藉由經驗分享促進互動與交流，讓志工及通譯獲得「金」充實的一天，同時也表揚績優志工黃雪梅女士，感謝黃女士與家人在該站擔任志工的熱心付出。

本次訓練特別邀請新住民家庭服務中心社工督導李金治老師講授「志願服務內涵」及「家庭暴力防治」等課程，透過案例及工作經驗分享，傳授第一線志工及通譯的服務技巧與應對。除此之外，課程安排移民官講解最新居(停)留法規動態與常見實務案例，讓學員在不同案件的協處更能得心應手。

金門縣服務站主任廖蔚蘭也在座談時間特別感謝志工及通譯無私的奉獻與服務，並代表移民署頒贈感謝狀給績優志工黃雪梅女士，黃女士從事早餐店工作幾十年，為人熱心公益、樂於幫助弱勢，與丈夫許績松一同在服務站擔任志工，夫妻倆表示在服務站助人是最快樂的學習和人生經驗，來洽公的民眾都對他們親切的服務留下深刻印象。連他們女兒許雅筑後來也加入了該站志工行列，經常被讚譽為「愛心服務模範家庭」。

廖蔚蘭表示，金門縣服務站每年都會辦理志工及通譯教育訓練提升服務品質，透過訓練過程凝聚團隊向心力及情感，歡迎具有服務熱忱的國人及新住民朋友加入。

訊息來源：移民署金門縣服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)