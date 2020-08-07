新手相連原來美好 宜蘭新二代與原住民分享多元文化

說明：多國的新住民二代和臺灣多族原住民學童著各國傳統服裝(宜萱婦幼關懷協會提供) 說明：多國的新住民二代和臺灣多族原住民學童著各國傳統服裝(宜萱婦幼關懷協會提供)

宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會與宜蘭縣三星國小，於109年8月7日（星期五），假宜蘭縣三星國小，辦理109年多元文化活動「新手相連 原來美好」活動，來自美國、俄羅斯、中國、越南、印尼、南非、柬埔寨等多國的新住民二代和臺灣多族原住民學童近百人參加，會場熱鬧，氣氛融洽溫馨。

活動中，孩子在李振富老師指導下，安排國際飲食文化探索，讓學童動手製作並窯烤大塊披薩，美味的窯烤四溢，孩子們大快朵頤，享受著田野饗宴。另在余雅婷老師帶領，原住民、新住民二代學童穿著各國傳統服裝，孩子們躍躍欲試，充滿自信和驕傲，粉墨登場，展現臺灣多元融合和各民族服飾的特色，給活動帶來驚奇爭豔和高潮。

宜蘭縣政府表示非，縣府常重視新住民和原住民等少數族群，尊重各國文化和積極推廣，並落實在地文化的認同，支持多元文化發展。保障原住民、新住民家庭生活的安全及權益。

三星國小校長表示，感謝宜萱協會及家樂福宜蘭店的贊助，鼓勵孩子走出戶外參與正當休閒育樂活動，享受田野樂趣。活動中，從孩子們滿足和天真歡笑，使活動順利圓滿，並頒感謝狀，以表謝意。

宜萱婦幼關懷協會理事長藍靜宜說，宜萱長期投入兒少培力、關懷原住民、新住民二代學童，良好品性及建立健全人格，成效卓著，在各項比賽中，頻頻得獎。趁此暑假期間，辦理本活動，希望透過文化交流，讓學童認識異國文化，學習包容和接納，消弭歧視。

訊息來源：宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會

(新聞轉載自新住民全球新聞網)