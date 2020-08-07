地表最強老爸不打了！《下一站，托斯卡尼》攜親生兒子療傷　台灣8/21感人上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)有地表最強老爸之稱的連恩尼遜（Liam Neeson）攜手親生兒子麥可李察遜（Micheal Richardson）一同演出溫馨喜劇《下一站，托斯卡尼》（Made in Italy）探討父子情，將於8月21日台灣感人上映。

《下一站，托斯卡尼》帶來的幸福與感動， 更將超越《托斯卡尼艷陽下》（Under the Tuscan Sun）、《享受吧！一個人的旅行》（Eat, Pray, Love）等經典作品，尤其連恩尼遜這回在片中「金盆洗手」 不再打，帶著兒子遠走高飛，來到悠閒的托斯卡尼鄉間， 一同出售已故妻子的房子。

本片由《復仇者聯盟》（The Avengers）男星詹姆斯達西（James D’Arcy）首度執導，並同時擔任編劇。片中連恩尼遜飾演波西米亞風藝術家，與兒子重返托斯卡尼， 打算出售亡妻的老屋。不過這個曾被他們稱為「家」的地方， 如今卻變成一個空殼，對兒子來說，這只是一個褪色的童年回憶， 而兩人在修繕房子的過程當中，意外發現這棟房子塵封已久的秘密。

值得一提的是，飾演兒子的麥可李察遜， 其實就是連恩尼遜與演員妻子娜塔莎李察遜（Natasha Richardson]）的親生兒子，尤其麥可李察遜這回是繼《酷寒殺手》（Cold Pursuit）之後，再度與父親合作。面對二度共演， 他也語帶玄機地表示：「我是一個年輕時就失去母親的人， 這部電影和角色都讓我很有共鳴。」

在現實生活東，連恩尼遜的妻子娜塔莎李察遜（Natasha Richardson），2009年因為一場滑雪意外而離世； 而連恩尼遜在《下一站，托斯卡尼》中的角色，妻子也離開人世， 微妙呼應了他的現實狀況。

連恩尼遜表示：「 這是一個關於家庭和愛情的故事，也同時探討同情、 失去與些許的幽默。我曾失去妻子，麥可也失去了他的母親， 在拍攝的過程中我也意外發現， 透過拍電影來撫平傷痛的方式其實非常特別。」

雖然本片拍攝背後有這麼一段讓人為之鼻酸的故事， 不過導演並未把電影拍成讓人負擔感沉重的作品， 反而透過托斯卡尼陽光明媚的形象，賦予角色全新樣貌， 讓人在觀賞後反而充滿著希望，甚至是對鄉間樂活的嚮往。 這也讓許多國際媒體在觀賞後心頭大好，「Blu-ray.com 」網站便讚譽：「劇情平易近人，當兩人用新鮮的眼光去面對過去的 事情，也傳遞出真誠的幽默與人情味。」

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