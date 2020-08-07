鐵了心對付中國軟體 川普簽行政命令禁美企與TikTok、WeChat母公司交易

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統川普日前下達最後通牒，要求中國短影音軟體抖音海外版TikTok必須出售其美國業務，否則將全面禁用。就在微軟（Microsoft）如火如荼洽商相關收購案之際，川普6日簽署行政命令，禁止美企與TikTok或微信海外版WeChat之母公司進行任何「交易活動」，禁令將於45天後生效。

美聯社報導，美國商務部將就「交易活動」做出明確定義，由於行政命令用字模糊，可能的情況是，Apple與Google商店恐怕都不得上架這兩種應用程式。國務卿龐培歐（Mike Pompeo）5日也揚言美國將大動作掃蕩中國apps，並直接點名TikTok與WeChat（母公司為騰訊Tencent），理由為安全威脅。

川普日前給予TikTok的大限為9月15日，若屆時微軟或其他公司未能敲定收購協議，TikTok將被逐出美國市場。他還沾沾自喜地稱，若微軟拿下該業務，美國政府可從中抽成。

此二行政命令是引據國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act）與國家緊急狀態法（National Emergencies Act）。專家表示，美國總統動用職權對付特定軟體，是前所未聞，但此舉恐怕會在法律上面臨挑戰，且北京政府不可能坐視。此外，命令能否執行也是另一回事。若目的只是為了禁止青少年使用TikTok，那實在是低估了年輕人善用VPN（虛擬私人網路）跨國存取特定服務的能力。

與此同時，英國金融時報6日披露，正與TikTok母公司字節跳動（ByteDance）洽商的微軟，其野心不只TikTok在美國、加拿大、澳洲與紐西蘭的業務，更放眼全球，打算吃下所有海外業務，包括印度與歐洲。不過，由於牽涉的層面太廣、時限太趕，如何將TikTok與母公司技術脫鉤也是個問題，最終協議為何，仍存變數。