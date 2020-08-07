路透社：臺灣正在洽談首度採購美國先進無人偵察機

路透華盛頓8月6日 - 根據熟悉磋商內情的美國消息人士說，美方正在就首次出售給臺灣至少四架大型先進的空中無人偵察機事宜進行磋商，這項交易恐將升高與中國的緊張關係。

海上衛士(SeaGuardian)無人偵察機航程範圍為6,000海浬(11,100公里)，遠遠超過臺灣目前無人偵察機隊的160海浬。

二位消息人士說，美國國務院已經默許這項無人機出售案，其中一位人士表示，目前還不清楚美國官員是否允許該無人偵察機加掛武器出口。

消息人士說，這項交易必須得到國會批准，國會可能最快下月接到正式通知。國會可能選擇阻止該出售案最終協議。

美國共和黨和民主黨參議員週四推出法案，阻止向非美國親密盟友出口、轉讓或交易先進無人機。只有北大西洋公約組織(NATO)成員國、澳洲、新西蘭、韓國、日本和以色列獲准購買。

川普政府通過重新解釋名為導彈技術控制制度(MTCR)的國際軍備控制協議，推進向更多國家出售更多無人機的計畫。臺灣是川普政府推進該計畫後的首個交易。

一位熟知磋商情況的人士表示，臺灣在今年初提出購買武裝無人機的要求。美方上周送交臺灣有關這項交易的報價等資料，這是表明正式批准推進這筆交易的關鍵一步。不過這是非約束性的，可能會改變。

四架無人機、地面站、備件、訓練和支援費用，以先前交易作為參考，可能價值約6億美元。消息人士表示，交易選項可能有未來可採購更多架無人機。

駐美的臺北經濟文化代表處沒有回復置評請求。

「我們的政策是在正式通知國會前，不會評論或確認提議中的國防銷售或轉讓」，美國國務院發言人表示。