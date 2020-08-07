桃園市長訪視移工宿舍 企業、移工互相配合齊力防疫

桃園市長鄭文燦6日下午前往龜山區參訪和碩聯合科技公司移工宿舍表示，先前發生泰籍移工返國確診事件，政府後續擴大採檢相關接觸者皆呈陰性，加上泰國未提供二採資料，研判該案極可能是偽陽性，但期盼經此事件提高企業警覺心，強化移工宿舍防疫作為，相信只要工廠、宿舍生活管理得當，將可降低移工群聚感染風險。

桃園市勞動局表示，桃園是全國移工人數最多的城市，桃園超過6,500家企業聘僱產業移工，並有800多處移工宿舍，其中和碩科技聘有外籍移工共1,050人；和碩科技表示，防疫期間，公司實施員工量測體溫規定，且須定期回報量測結果，一旦移工出現發燒、身體不適等情形，宿舍管理人員將協助安排至鄰近醫院就醫，並要求員工若有感冒症狀須全程戴口罩，發燒則須避免與其他人同房，同時鼓勵員工生病不上班，以及避免前往人潮擁擠場所，移工普遍都十分配合，從農曆年至今並未發生移工發燒就醫情況。

桃園市勞動局長吳宏國呼籲所有雇主與市府一同為移工健康把關，落實各項防疫措施，包含：保持安全社交距離、處於密閉空間、或出現呼吸道症狀應戴口罩，並落實生病不上班原則，勞動局也將持續與企業保持密切聯繫，提供必要協助，同時呼籲社會大眾給予移工更多的關懷與支持。

訊息來源：桃園市政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)