〈時評〉台灣銀行業改革刻不容緩　政府應該儘速整併減量

新冠肺炎疫情重創台灣銀行界，國泰金控驚爆赴印尼轉投資Mayapada銀行37.33股權踩雷，慘賠140億元，印尼主管機關要求增資彌補虧損，暴露全球銀行經營環境惡化，深值政府警惕。

國泰金發布重大訊息，將採用權益法認列之關聯企業損失，在扣除原已認列損失約52億元後，增加認列損失88億元，今(109)年國泰金營運顯將面臨寒冬。除此之外，台灣本國銀行海外分行6月罕見出現虧損，單月虧損金額達5千萬元，上半年海外分行獲利衰退近5成，創金融海嘯以來最大衰退幅度，全體國銀比去年同期2位數衰退，政府應儘速推動金融改革，整併減量才能解決問題。

根據金管會統計顯示，到6月底為止，本國銀行放款總餘額是30兆8881億餘元，比5月底增加2004億元，逾期放款為769億元，較上月增加20億元，逾期放款比率0.25%，月增0.01%。

在獲利方面，全體國銀持續衰退，今年上半年稅前盈餘1644億餘元，比去年同期衰退14.7%。1月以來，國銀海外分行獲利逐月衰退，上半年税前盈餘共計117.3億元，比去年同期大減46％，其中增加提存呆帳準備費用最多的是中信銀行新加坡分行。

面對快速惡化的經濟環境及金融體系，政府必須重視，而且儘快啓動金融改革，以防止持續惡化，甚至釀成金融風暴，其對國家的傷害將是不可承受之重。

今年3月新冠肺炎疫情爆發，嚴重衝擊台灣15家金控公司，其中台新金虧損1.5億元，開發金虧損15.94億元，兆豐金虧損15.65億元，華南金虧損35.99億元，單月全體金控大幅衰退近6成，情況相當嚴重，也暴露出台灣銀行界長期存在的惡性競爭，及過度金融的問題。但是5月之後，疫情逐漸緩解，甚至到零確診的地步，經濟又逐漸恢復，再加上股市迭創新高，大家又忘記金融改革的迫切性。

台灣銀行界最高紀錄曾經達到53家，在2000年之後，經過整併剩下39家，可是看看馬來西亞只有10家，新加坡只有3家，而且新加坡星展銀行(DBS)過去的規模只有台灣三商銀之中一家的規模及獲利，經過20年的鋭意改革經營，現在一家星展銀行年獲利竟然可以超過台灣全體銀行的總和，令人不可思議，其改革之成功，足以成為台灣銀行改革的典範。

台灣長期以來，重視國際貿易，累積鉅額貿易順差，外匯存底快速増加，截至6月底止，已達4886.91億元，居全球第4名，民間資金之充沛，可以想見，再加上股市繁榮迭創新高，企業籌資管道多元化，銀行承做企業金融業務年成長率現在只剩1％，存放款利差更從2015年的1.3%，降至現在1％，還要冒著被倒帳的風險，銀行企業金業務發展困難。至於手續費收入，也嚴重被超商、自動支付系統侵蝕，現在科技金融崛起，未來獲利更加困難，可以想見。

金管會現在對財富管理業務監管嚴格，除了經過核准的基金等金融商品可以買賣之外，連香港、新加坡國際金融中心可以販售的基金，台灣銀行界都不能賣，而且從去年開始，保險業不再能夠發行投資或理財型保單，銀行財管業務大幅縮水，獲利更加困難，銀行業經營危機嚴重，不容漠視。銀行業現在不得已將濫頭寸購買公債及定存算(NCD），利潤微薄，唯一好處就是不會吃倒帳。

想知道現在台灣銀行業的資產報酬率(R0A)嗎？普遍都難超過0.2%，像三商銀都低到0.1%以下，而泰國有2.1%，菲律賓有2.5%，印尼有3.7%，馬來西亞有1.4%。股東權益報酬率(ROE)方面，即使是國泰金也不過是3.29%，富邦金4.09%，而印尼銀行業ROE竟然有29％，馬來西亞有20％，這是台灣銀行業無法想像的投資報酬率。台灣政府雖然高喊新南向，可是這些國家為了保護自己金融業都關閉大門，不接受台灣銀行界設立海外分行。

現在台灣正積極推動金融科技，網路銀行崛起，又將大幅瓜分傳統銀行業市場，銀行生存更加困難。面對日益惡化的銀行經營環境，政府必須考慮未來金融業的發展及穩定，台灣銀行業唯有整併減量，才能降低惡性競爭的危機，政府有必要積極採取獎勵措施，提供業界整併誘因，例如租稅優惠，推動銀行改革，才能確保不會發生金融危機，否則任令現在過度金融(Over Banking）經濟環境惡化持續下去，台灣只要經濟稍有衝擊，即有可能發生金融危機，造成社會動盪不安，風險極高，金融改革刻不容緩，政府不可不慎。