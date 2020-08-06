美國街頭神秘攝影師獨特保母視角揭社會離奇暗黑面　精選展覽台北亞洲巡迴第三站

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）美國街頭神秘攝影師薇薇安‧邁爾擅長捕捉短暫而美好的片刻，也呈現美國70年代富裕社會貧窮角落，當保姆40年淬鍊她看世界的獨特眼光，精選的攝影作品首次於台北松菸展出至9月6日，《尋秘街拍客》露天電影院將於8月15日登場。

「她能夠輕易捕捉稍縱即逝的瞬間，尋找日常中習以為常而被忽略的美好片刻，並呈現出來。」策展人Anne Morin.

美國當代最神秘的街頭攝影師薇薇安‧邁爾（Vivian Maier），一位默默無聞、平凡無奇的保姆，在世時拍攝10萬多張絕美攝影底片，直到去世後才被人發現。胸前總是掛著祿萊雙眼相機的她，被稱作20世紀美國當代最重要的街拍攝影師之一，其作品窺視了美國50到70年代富裕社會貧窮暗角的離奇之處、生活不協調性，同時亦展現生活中愉悅和溫暖的時刻。



展場照片（圖/台灣英文新聞）

異角藝術向邁爾作品版權委任單位diChroma Photography申請，讓台灣成為繼韓國首爾、中國北京後亞洲巡迴展覽的第三站，在台首場「V.M. 薇薇安‧邁爾攝影展」，將從10萬多張底片精選百件經典作品，四大展區分別為「肖像」、「街頭日常」、「形式表現」及「自拍像」，自即日起展至9月6日於松山文創園區1號倉庫展出。

策展團隊表示，邁爾數量龐大的作品到2007年的一場拍賣會才有機緣重見天日，包含12萬張底片、超8毫米和16毫米短片、錄音等，其為邁爾街拍人物或尋常風景，在路上與陌生人擦肩而過，這短短幾秒使得這些人成為平凡生活的主角，而邁爾也常讓自己或影子入鏡，透過此方式參與個人拍攝，「人既在其中也不在其中」。

策展團隊說明，邁爾童年曾有母親的攝影師友人相伴，她拍攝的歲月中帶著自我探索的堅持，在其自拍照中可見一斑，比起對照片本身，邁爾更加沈迷「攝影」和「擺姿勢」，這些的癡迷導致拍攝過程對她而言是種結果，照片卻成為附屬品。

邁爾自1950年做了近40年的保母，針對她的褓姆職業及攝影才能總是讓人困惑，為何不成為一位攝影師呢？團隊說明，邁爾擁有兩種生活模式：為了生活的工作時間和休閒時能自由支配的生活，現在看來好像理所當然，但在當時社會並不是那麼容易。曾經的雇主Nancy Gensburg說：「我認為Maier選擇成為褓姆並不是因為特別喜歡孩子，而是這份工作允許她能夠做想做的事。」

有趣的是，邁爾個性低調卻也不失幽默感，策展團隊透露，口音和高挺的鼻子使得Vivian Maier常被認為是法國人，「我是名間諜。」她總是這樣回答好奇的人。現存文件中可以找到不同版本的簽名：Maier、Meyer、Mayer，看得出她極力誤導和拒絕讓別人掌握她的真實資訊。

更多關於這位神秘攝影師的資訊，請前往異角藝術臉書及松菸官網查詢。

*本展覽由diChroma photography授權；作品由Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY提供。

「V.M. 薇薇安·邁爾攝影展」展覽資訊

網路預售｜2020年3月1日-2020年7月3日

展覽日期｜2020年7月4日-2020年9月6日

展覽地點｜松山文創園區1號倉庫

露天電影院：《尋秘街拍客》 Finding Vivian Maier