台北富邦銀行歡慶父親節 霸氣獻8、8雙好禮！

父親節將至，台北富邦銀行準備了今夏最HIGH的霸氣8、8禮 (8% LINE POINTS點數回饋、8%美元優利定存)， 與你一起向偉大的爸爸們致敬！J POINTS卡友只要成功綁定北富銀LINE官方帳號個人化服務 及綁定LINE Pay後，8/7-8/9於全台餐廳、8大指定百貨消費， 不論刷卡或是使用LINE Pay支付，均可享有不限金額最高8% LINE POINTS點數回饋， 讓你不論是買禮物感謝老爸或陪爸爸吃頓溫馨的88節大餐， 都能一次刷好、拿滿，其他通路消費也有3% LINE POINTS點數回饋無上限，滿足父親節的各種過節採買、 出遊等需求；此外8/8歡慶父親節， 北富銀再加碼美元定存一個月年息8%優利，利率雄霸市場， 加碼活動採登記制，限量1,888名，每人單筆金額2,588美 元，象徵「愛我爸爸」無極限！

北富銀表示，根據觀察， 每年父親節爸爸們最期待的莫過於子女陪伴在旁， 闔家聚餐為慶祝父親節最常見的方式， 其次為貼心幫老爸挑份禮物創造驚喜，北富銀從卡友消費需求出發， 特別設計了快閃優惠活動，8/7起一連三天在全台餐廳及廣三SO GO、台茂購物中心、新光三越、遠東SOGO、遠東百貨等8大百 貨消費，以富邦J POINTS卡支付享3%回饋無上限、再獨家加贈5%回饋， 合計高達8%霸氣回饋，讓你以更快的速度累積LINE POINTS點數，1點等同現金1元，可使用於全台20萬家能以 LINE Pay支付的商店，相當好用。

而8/8父親節當天開搶的美元定存8%優利活動， 限定透過數位存款帳戶承作，將於晚上8:00在北富銀LINE官 方帳號開放登記，名額有限，搶完為止。北富銀提醒， 對此活動有興趣的民眾，記得手機先充飽電，時間一到手刀快搶， 另外若8/7前來不及開立數位存款帳戶，可先搶得優利資格， 於完成數位存款帳戶開戶後， 即可於北富銀行動銀行承作此優利專案。

北富銀數位存款帳戶申辦方式很簡單，年滿20歲的本國自然人皆可 線上申請，申請時備妥身分證、健保卡或駕照，透過他行存款帳號( 非數位存款帳戶)、富邦信用卡、自然人憑證任一方式驗證， 最快申辦當日開戶完成，可進行轉帳、換匯、台外幣定存、 帳單代扣繳等，使用起來相當方便。

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