新北勞工局拍創意3短片 提醒台灣求職者慎防詐騙

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）勞工求職階段，遇到情況百百款，新北市勞工局針對「廣告不實」、「探求隱私」及「薪資未揭示」等三大常見徵才違法類型拍攝成3部短片，加入國片「返校」橋段和穿越劇，以淺顯易懂的方式，讓你用看的瞭解求職防騙。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，根據民眾反映徵才涉及違規案件統計，2019年整體相關案件有111件，以「廣告不實」即徵才廣告與實際職缺不符有66件，約占6成最多。

像是到職後被告知薪資給付方式改成純獎金制，沒有業績就沒有獎金，也等於沒有薪資，與廣告揭示的薪資範圍存有落差，或者替其他公司刊登徵人廣告等，都算「廣告不實」，經調查違法事證明確就會直接開罰。

陳瑞嘉提醒，「廣告不實」是以雇主對外揭示的廣告內容，對照勞工受僱後情形依個案事實及具體事證判斷有無違法，民眾檢舉時應檢附應徵的廣告，並具名提出以利檢查。另勞工局每月也會以電話抽查徵才廣告，提醒雇主徵才應遵守的法規，從源頭開始防範違法情事發生。

今年特別新增短片宣導的方式，「廣告不實」短片參考知名國片的劇情氛圍，藉由劇中人物訴說著到職後的工作內容或勞動條件與徵才廣告如何不符，以求職者角度帶出不實徵才的樣態，再以短片結尾的法規文字呼籲雇主守法。

徵才流程看似單純，仍有不少細節要注意，除了「廣告不實」外，勞工局還製作了「探求隱私」及「薪資未揭示」主題的短片，希望雇主注意徵才的相關規定，才能同時保障勞工權益。