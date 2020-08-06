土地銀行「真心畫-潘元和油畫展」繽紛登場

土地銀行繼「西湖之美-王高賓油畫個展」深獲好評後，盛情邀請潘元和老師自本（109）年8月6日起假該行「館前藝文走廊」舉辦「真心畫-潘元和油畫展」。

潘元和老師出生於1958年，因喜愛藝術，長期投入藝術創作與教學，2003年更前往俄羅斯聖彼得列賓美術學院進修，提升創作水準。潘老師1995年起多次在國內畫廊、藝術中心舉辦雕塑個展及油畫聯展，獲得極佳的好評，藝術表現備受肯定。

潘元和老師的寫實繪畫，其實是意識與感官的交互磨練，創作即是在解釋自己生命的情境，所以不只是寫形體色彩之美，更是反應當下心情的真實，透過心象與物象的交融熔融，才是當下的最佳之境，也是寫實藝術之所以“藝術”之處。這樣的狀態所感知的，將比原來的多很多，感受力的增強，迎接的是更為豐滿的視野及心靈的感動，細微聲響無所不在的觸發更原始、更內在的詩意，繪畫是內心的抒發與釋放。

當代藝術已經進入了什麼都有，什麼都不奇怪的境地，然而自我的本質，並不會因外在潮流的輪轉交替而有所改變，我們在生命的追求也不應只順應外在環境的名利，而應是直指內在的挖掘與自省，因為這樣的情感，才是最共通、最普遍，可以穿越時代在將來未知的國度裡，仍能保有撼動人心的力量。

潘老師深厚的雕塑基礎，讓其更講究繪畫的構圖與空間，擅用對比色彩，輔以簡潔的長筆觸，呈現出明麗調和的效果，層次分明的色彩與清新雅緻的畫面，獨具特色。此次展出畫作內容有人物、花卉靜物、風景等，精彩呈現油畫佳作。

土地銀行向來熱心社會公益，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，誠摯邀請各界蒞臨觀賞潘元和老師畫作，共同感受其深厚的文藝造詣。本展次自本（109）年8月6日起，於該行總行「館前藝文走廊」(臺北市館前路46號)開展，展出時間為每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放），109年8月26日中午12時卸展。