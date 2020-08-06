88節首選 父女情深的牛埔有機蔬菜

一年一度父親節將至， 親自下廚準備一桌佳餚更勝帶爸爸上餐館吃大餐， 讓新鮮好吃的有機蔬菜，慰勞父親一年來的辛苦，同時又能「 顧健康」。淡水區盧建和及女兒盧苡甄攜手經營牛埔有機農場， 生產的有機蔬菜色澤蒼翠欲滴，吃下去的口感又甜又嫩， 同時還能帶有盧氏父女濃厚親情。

盧建和原本在外商公司擔任主管，在38歲時父親罹癌， 為了就近照顧，放棄當時百萬年薪的工作， 回到淡水老家經營小吃店，並將家附近的荒廢土地重新整理， 以不施用農藥的方式種植蔬菜。101年遇上新北市政府推行有機農 業，順應產業趨勢，決定結束小吃店生意，全心全力投入農業。 盧建和從小在農村生活，運用小時候的從農經驗， 首年生產的蔬菜量多品質佳，然而在第二年時， 開始出現病蟲害問題導致減產及品質下降， 他發現只靠經驗是不行的，於是主動到改良場上課接受輔導， 累積專業知識並結合自身經驗，最終在從農第四年之際， 穩定農作產量及品質，同時也拓展多元通路。 目前牛埔有機農場規模已擴大至五分地， 穩定供應五股區更寮國小營養午餐， 在各大市集及有機商店都可看到牛埔有機農場的身影。

女兒盧苡甄自小陪著父親農忙，起初覺得田間農活枯燥乏味又辛苦， 後來高中選讀高職園藝科，開始對農業感興趣， 並對家中的農場經營有了自己的想法， 因此當時就立志在大學畢業後要返鄉承接家業。她在大學期間， 為了對日後農場食農教育及農事體驗活動做準備， 除了舉辦系上活動外，課餘時間也到幼兒園打工， 學習如何與小朋友相處。在107年畢業後隨即就投入家中農場， 分擔父親的工作，主要負責擺攤、網路行銷及農場食農教育的工作。 盧苡甄表示，一開始返家經營有機農場， 嘗試許多創新方法來擴大通路，父親多以過來人的角度給予意見， 有時常因意見相悖而鬧得不愉快，後來父女逐漸磨合， 父親現在負責生產端，在行銷及農事體驗方面， 則完全放手讓她盡情發揮所學，而自己也虛心接受父親的建議， 站穩腳步，一步一腳印的與父親共同經營有機農場。

農業局表示，有機農業的從無到有是推廣中最困難的過程， 農業局尋找有意願從事有機農業的農友，協助媒合輔導驗證， 並提供資材、生產設施等補助，希望落實環境生態永續發展。新北市 政府鼓勵青年及農友加入有機農產業，可向農會提出申請租地、 驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。 父親節想要買到健康又好吃的有機韭菜， 請洽牛埔有機農場臉書粉絲專頁(https://zh-tw. facebook.com/natural.url/)。