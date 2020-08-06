88節首選 父女情深的牛埔有機蔬菜

盧建和(右)和盧以甄(左)農忙照片。(新北市政府農業局提供)
盧建和(右)和盧以甄(左)農忙照片。(新北市政府農業局提供)
一年一度父親節將至，親自下廚準備一桌佳餚更勝帶爸爸上餐館吃大餐，讓新鮮好吃的有機蔬菜，慰勞父親一年來的辛苦，同時又能「顧健康」。淡水區盧建和及女兒盧苡甄攜手經營牛埔有機農場，生產的有機蔬菜色澤蒼翠欲滴，吃下去的口感又甜又嫩，同時還能帶有盧氏父女濃厚親情。
盧建和原本在外商公司擔任主管，在38歲時父親罹癌，為了就近照顧，放棄當時百萬年薪的工作，回到淡水老家經營小吃店，並將家附近的荒廢土地重新整理，以不施用農藥的方式種植蔬菜。101年遇上新北市政府推行有機農業，順應產業趨勢，決定結束小吃店生意，全心全力投入農業。盧建和從小在農村生活，運用小時候的從農經驗，首年生產的蔬菜量多品質佳，然而在第二年時，開始出現病蟲害問題導致減產及品質下降，他發現只靠經驗是不行的，於是主動到改良場上課接受輔導，累積專業知識並結合自身經驗，最終在從農第四年之際，穩定農作產量及品質，同時也拓展多元通路。目前牛埔有機農場規模已擴大至五分地，穩定供應五股區更寮國小營養午餐，在各大市集及有機商店都可看到牛埔有機農場的身影。
女兒盧苡甄自小陪著父親農忙，起初覺得田間農活枯燥乏味又辛苦，後來高中選讀高職園藝科，開始對農業感興趣，並對家中的農場經營有了自己的想法，因此當時就立志在大學畢業後要返鄉承接家業。她在大學期間，為了對日後農場食農教育及農事體驗活動做準備，除了舉辦系上活動外，課餘時間也到幼兒園打工，學習如何與小朋友相處。在107年畢業後隨即就投入家中農場，分擔父親的工作，主要負責擺攤、網路行銷及農場食農教育的工作。盧苡甄表示，一開始返家經營有機農場，嘗試許多創新方法來擴大通路，父親多以過來人的角度給予意見，有時常因意見相悖而鬧得不愉快，後來父女逐漸磨合，父親現在負責生產端，在行銷及農事體驗方面，則完全放手讓她盡情發揮所學，而自己也虛心接受父親的建議，站穩腳步，一步一腳印的與父親共同經營有機農場。
農業局表示，有機農業的從無到有是推廣中最困難的過程，農業局尋找有意願從事有機農業的農友，協助媒合輔導驗證，並提供資材、生產設施等補助，希望落實環境生態永續發展。新北市政府鼓勵青年及農友加入有機農產業，可向農會提出申請租地、驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。父親節想要買到健康又好吃的有機韭菜，請洽牛埔有機農場臉書粉絲專頁(https://zh-tw.facebook.com/natural.url/)。