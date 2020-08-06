【武漢肺炎】台灣國旅多樣化　首見搭私人飛機行程、3天2夜要價逾10萬

旅遊網站「跟著董事長去旅行」首度推出國內私人飛機旅遊行程，須透過會員制度參與。（官方網站）中央社 旅遊網站「跟著董事長去旅行」首度推出國內私人飛機旅遊行程，須透過會員制度參與。（官方網站）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，國內旅遊成為許多人的選擇。有業者首次推出搭大老闆私人飛機出遊花東、離島，須透過會員制度參與，3天2夜行程都超過新台幣10萬元。

近幾年頗受歡迎的「跟著董事長去旅行」旅遊網站，最近首度推出國內私人飛機旅遊行程，詢問度相當高。

圖/官方臉書

因私人飛機不能對外營業，業者的做法是建立會員制度，所有私人飛機旅遊行程只限會員參加，但是否能成為會員，必須先經過旅行社審核。

根據業者的說法，有企業大老闆願意在私人飛機未使用時外租供旅遊業者安排，提供一般民眾也有搭私人飛機出遊並享機場通關禮遇的機會。

業者目前推出的私人飛機國旅行程，旅客私人飛機往返，都是從台北松山機場出發，主要是花東及澎湖、金門，都是3天2夜，景點和一般的旅遊差異不大，但餐飲及住宿一切服務都採高規格，每趟行程都有專屬攝影，還有資深的空姐、空少擔任旅遊秘書，同時安排桃園以北地區旅客賓士車接送，還會在台北101的86樓餐廳舉行「行前說明會」。

中央社報導，根據業者提供的資料，私人飛機有兩款，包括灣流G650ER及Global 5000型，分別是12及13人座。

搭私人飛機旅遊不便宜，每人費用超過10萬元，以首團預計成行的澎湖旅遊為例，依住宿房型不同，最便宜要11萬餘元，最貴15萬餘元。再以金門旅遊為例，最便宜每人17萬餘元，最貴每人要20萬餘元。搭私人飛機來回的花東行，最便宜每人約12萬餘元，最貴要17萬多元。

民航局表示，目前業者還未提出申請，依規定私人飛機不得對外銷售行程，但業者若採會員制，等於是會員的活動，是否符合規定，要等看到申請資料再審核。

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