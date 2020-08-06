【武漢肺炎】美國疫情威脅不減 大量工作恐不復存在

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）隨著新冠肺炎疫情持續肆虐，超乎美國社會的想像，其對經濟的影響也日益擴大，像是傳統零售業就因為線上購物的興盛，可能無法再達到過去的業績量，而視訊會議導致跨國商務往來減少，也將使許多相關服務工作就此消失。

來自美國約翰杰伊大學的經濟研究員Michelle Holder認為，由於醫療單位至今未能研發出可廣泛使用的疫苗，許多零售工作者或職務永久消失的人，在今年底前都可能找不到工作。芝加哥大學的經濟學家Steven Davis則估計，即使疫情受到控制，在家工作的人數仍會是過去的三倍之多，這可能導致許多餐廳、咖啡店和其他市中心的商業單位歇業。

事實上，許多企業的營運確實受到嚴重傷害。Dunkin’ Donuts透露，截至上週已有800間分店關閉，佔總營業店家數的8%。美國歷史最悠久的零售品牌Lord & Taylor，與其母企業Men’s Wearhouse 和Jos. A. Bank，皆已開始尋求破產保護。美國老字號的男裝品牌Brooks Brothers，深受政治人物與商業人士的喜愛，去年才在台北101設立形象店，卻於上個月宣布破產，永久關閉美國51間門市。

根據小型企業數據分析公司Womply的資料，截至今日，全美永久歇業的酒吧數量，從六月的四分之一躍升至三分之一，其他產業如餐廳，有五分之一關閉，零售業則約十分之一。加州的小型企業在四月時就曾裁掉近六分之一的員工，七月更升至五成，紐約則已有三分之一的小型企業永久停業。

根據美聯社七月的民調，近半因疫情而失業的人表示，原本的工作已不復存在，他們必須投入新的職務或是專業領域。相較之下，四月時，高達八成的民眾仍認為自己的業務只是暫時停止而已，並不會永久消失。