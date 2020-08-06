好萊塢向中國審查低頭 美國筆會點名捍衛戰士、末日之戰

反審查團體「美國筆會」（PEN America）最新報告指出，中國龐大市場的魅力，導致好萊塢願以自我審查來取悅北京當局。

美國筆會成立於1922年，是設於紐約市的非營利組織，在美國與世界各地捍衛與提倡言論自由。

法新社報導，根據美國筆會今天出爐的報告，規模可觀的美國影業圈之中，編劇、製作人以及導演因擔心得罪中國審查機關、無緣觸及中國14億消費者，而自行動手改劇本、刪減場景並變更內容。

●捍衛戰士、末日之戰都受影響

相關行動包括讓「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）新片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）飛行夾克上的中華民國國旗消失，到「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）2013年作品「末日之戰」（World War Z）刪掉中國是活屍病毒起源的橋段。

美國筆會這篇報告標題為「好萊塢製作，北京審查：美國影業和中國政府影響力」（Made in Hollywood, Censored by Beijing: The U.S. Film Industry and Chinese Government Influence）。內文指出，這也意味著敏感議題完全碰不得，包括西藏、台灣、香港政治和新疆，也不能有LGBTQ（男女同志、雙性戀、跨性別者和酷兒）角色。

美國筆會研究員、報告主筆塔哲（James Tager）告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），這些議題是需要訴說的故事，「如果中國影業不描述，好萊塢影業也不描述，我們又能指望誰來訴說這些故事呢？」

美國筆會表示，在面臨被打入黑名單等報復措施之下，好萊塢製作人甚至開始審查非中國市場導向的電影，以免影響其他排定給中國電影院的企劃。

●票房至上 好萊塢膽顫心驚

電影配額制度下，中國每年僅允許少數幾部外國片在戲院上映。

而中國市場的地位顯而易見。「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）和「蜘蛛人：離家日」（Spider-Man: Far from Home）等好萊塢片在中國的票房表現，遠遠高於美國。

美國筆會的報告說：「實際上，中共在好萊塢電影賣不賣座上握有生殺大權，而片商主管很清楚這一點。」

報告指出，這就不難解釋迪士尼前執行長艾斯納（Michael Eisner）為何在中國禁播1997年片「達賴的一生」（Kundun）後還要向北京道歉。

●李察吉爾無戲可演 不是沒有原因

「麻雀變鳳凰」男星李察吉爾（Richard Gere）主演過描述中國司法系統腐敗的1997年驚悚片「紅色角落」（Red Corner），現實生活中也頻為西藏人權發聲，他不諱言好萊塢製作人怕激怒北京，根本不敢找他拍片。

報告內容說，漸漸的，好萊塢人士「自動將這些約束內化，連問都不用問」，部分甚至邀請中國審查人員到拍片現場。

有一位好萊塢製片告訴美國筆會，「如果你擬定出關鍵企劃」，最怕的就是「你或你的公司被打入黑名單，招致他們出手阻撓你目前或未來的企劃」。

美國筆會警告，默許中國審查制度，恐在每個傲於保障言論自由的國家成為「新日常」。

它警告：「好萊塢順從中國支配的做法，正在替全世界設下一套標準。」