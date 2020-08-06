從小學讀到研究所 越南新住民成就自我做台灣姊妹榜樣

21歲就從越南寧順來到臺灣的新住民李孟涵，因為經濟問題所以選擇離開家鄉，原本家境困苦的她在越南讀完高中就到胡志明市工作，從小到大幾乎都是半工半讀地學習。但是富有學習精神的孟涵來到臺灣，除了照顧家庭、工作外，她一路從小學、中學到大學、研究所，補足了在臺的學歷，並曾在彰化縣新移民協會擔任理事長，刻苦不懈的精神鼓舞了許多新住民姊妹，成為具有影響力的臺灣新住民代表。

家境困苦 住在「五星級飯店」

李孟涵說，不可否認，有很多結婚來臺灣的新住民朋友，一開始都是為了改善自己與家庭的經濟。當時她的家境困苦，常常彼此取笑說住在「五星級飯店」，家徒四壁到可以直接看到天上的星星，這樣的情況下，孟涵沒有太多選擇，還曾經為了1萬塊美金，與身障人士相親。

孟涵的叔叔向她說：「錢是很重要，但是已經有決心要一輩子照顧不能走路的先生嗎？」她才改念頭，選擇與家住彰化的先生結婚。

結婚時，孟涵也不為自己辦喜宴，把所有聘金都留給娘家改善生活條件，處理完手續文件，隨即就來到彰化生活。「對很多新住民姊妹來說，這是場生命的賭注。」孟涵說，是好是壞，每個人的命運不同，多數人都只能盡可能照顧好自己，不讓遠方的親人掛念。

不放棄學習 成就自我人生價值

來到臺灣的李孟涵，一開始連中文也沒辦法說，和家人間也只能夠比手畫腳，為了改善經濟，才到3天就去工作，在公公的鐵工廠站機台。「以前的工作相當辛苦，所以我也3年後才生育老大，但即使工作辛苦，我還是堅持要上課學習，原因很簡單，我必須成就我自己的人生，我不是生來就為了幫別人煮飯的。」

孟涵說這段話的時候，眼神十分堅定，她的學習動力其實有內在的精神作為基礎，並不完全是「為了誰」、「為了誰的眼光」而產生，這大概也能解釋她為何能在百忙之中，還能堅持不斷地充實自我。

一開始，孟涵在埔心國小和國中上夜校，出色的表現被師長建議可以用同等學力考上大學，所以後來選擇離家不遠的中洲科技大學休閒觀光管理系就讀，雖然讀書這件事，一直未獲她家人的鼓勵，她還是堅持要在生活的隙縫中抽空完成教育。孟涵說，華人世界裡比較重視學歷，臺灣也不例外，上了大學之後，才知道當今社會認為大學只是基本的學歷，所以她就有了再進修的念頭。

充實能力 咬緊牙根做榜樣

「除了獲取外界的認可，讀書更重要的是充實自我。」李孟涵說，當時她逐漸跳脫「要被看得起」的這種學習心理，發掘到學問能夠學以致用的樂趣。因為擔任協會理事長，需要管理姊妹和移工的學習，還有會計、管帳等技能，在一次因緣際會下，被修平科大TTQS認證的老師邀請去考研究所，她才發現人力資源管理也是相當有意思的學科。

經過老師的協助，孟涵帶領著協會共5位的姊妹一同上研究所，雖然平日間大家要工作、照顧家庭、管理協會事務跟舉辦活動，但她們還是運用周末的時間修課，為了能讓其他的新住民姊妹們跟上她們的腳步，孟涵也咬緊牙根，率先完成畢業論文，現在已經是合格的碩士。

提供政策意見 改善新住民家庭關係

「我覺得已經很慶幸，臺灣是一個鼓勵學習的地方，即使年紀漸長的學生也不會被老師放棄，可以活到老學到老。政府也會給予新住民不錯的資源，只要肯努力，都有機會能靠著努力完成自己的教育。」李孟涵說，當初雖然為了經濟問題選擇結婚來臺，但好在臺灣的生活品質相當好，對新住民的歧視問題也逐漸改善中，來臺的新住民很有機會憑著自己的努力，融入這個社會，並成就自我的人生。

因為孟涵對自我提升的努力，加上長期參與彰化縣新移民協會事務，為地方的新住民姊妹解決家暴問題，並培力她們學習與就業的技能，不僅受到姊妹們的肯定，也時常被地方、中央政府邀請去參與新住民政策的研討。

對新住民政策的想法，孟涵提出了有見地的見解，她說，除了培力新住民的能力以外，新住民的家庭其實也很需要政府的關懷與宣傳，若是家中的另一半與其他家人，無法改善一些保守觀念，想法的差異就會造成家庭關係失和，所以政府理應對新住民家庭的其他成員也組織宣導課程，加強家人的參與，才能使新住民與整體社會的相處，都美滿和諧。

「雖然已經研究所畢業，一路走來並不容易，但相信未來還是有很多值得努力的地方。」李孟涵說，也有師長勉勵她往博士班邁進，她暫時還沒有特別的想法，只是希望說出自己的故事，多年來一點一滴在學習上的努力，都希望能分享給在臺灣的新住民姊妹，不要放棄成就自我的任何希望。孟涵的學習歷程體現了她自我實踐的理念，這其實已經是比獲取學歷，還要更有價值的一件事。（新聞轉載自新住民全球新聞網）