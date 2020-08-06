台灣維持中國舊生入台禁令惹議　陸委會：中國阻撓學生返台就讀

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）我國政府至今未開放中國舊生（非新生、應屆畢業生）來台引發爭議，大陸委員會昨（5）日透過新聞稿表示，是中國以各種方式「阻撓」學生返台就讀，包括要求台灣校方文件上不得出現「國立」等文字，然而中國學生團體已駁斥陸委會的說法。

陸委會昨日透過新聞稿表示，根據瞭解，近期已發生多起中國方面阻撓中國學生返台就學的個案，諸如包括中國學生申請來台證件「大通證」簽注遭受刁難，或中國要求學生提出台灣學校的證件上不得出現「國立」等文字。

教育部昨日稍早宣布進一步鬆綁境外生返台禁令，各國境外舊生，包括中國學生，皆可來台檢疫後返回學校就讀，不過政策在傍晚急轉彎，教育部決定維持對中國舊生的禁令，引發外界質疑。

陸委會表示，政府基於兼顧防疫優先與保障含中國學生在內的所有境外生受教權益的考量，於7月22日宣布開放所有應屆畢業境外生返台入境就學，惟開放迄今已逾兩週，實際入境返台的中國學生人數僅寥寥10餘人。

「到底是何方阻撓陸生來台，已相當清楚」，而陸委會便在稍後發布新聞稿表示，「我們認為，陸方對於急需返台完成學業的應屆畢業陸生尚且如此，實在難以期待陸方會同意其他陸生能順利來台。」

教育部次長劉孟奇則表示，「教育部尊重主管機關的這個權責的意見，所以我們先暫緩開放非應屆畢業生的陸生學生，也就是我們所說的舊生。」教育部後續將與主管機關審慎評估，以決定開放中國舊生來台的時機。

然而，提倡台灣政府應盡快讓中國學生返台就讀的「陸生返台推動組」透過臉書駁斥陸委會說法，並質疑「陸委會若對大陸外交部和台辦（中國各處處理台灣事務辦公室）不滿，請直接以政治方式解決，為何只盯住一群學生？」

該團體稱，中國方面並沒有阻撓學生來台唸書，反而是台灣教育部遲遲未審核通過中國學生入境台灣的申請，且台灣檢疫費用昂貴，使學生卻步。

針對中國要求台灣學校文件不得有「國立」字樣，該團體則表示，近年來兩岸形勢緊張，個別地方台辦要求的「國立」字樣問題，中國學生都會尋求其他解決方法解決，如找系辦蓋章，省略學校遮住字樣、更改名稱等舉措。然而，這樣是否仍有矮化台灣的意圖，該團體則未多加說明。