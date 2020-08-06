台北明星咖啡館 歷史建築蘊涵俄羅斯美食 (有影片)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）1949年成立的台北明星咖啡館(Astoria)承襲著俄國皇室的血統，供應道地的家鄉菜，自營業後，對於俄羅斯人來說，這裡是個解鄉愁的地方，對許多文人雅士來說，這裡是尋找創作靈感的地方。

莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處白樂賢(Sergey Petrov)表示，由於武漢肺炎疫情(新型冠狀病毒，COVID-19)的流行影響大家出國旅遊的意願，他鼓勵台灣人在無法前往俄羅斯旅遊時，可以先到明星咖啡館品嚐道地的俄羅斯風味套餐與點心。英文訪問如下：

明星咖啡館是由簡錦錐與5位俄羅斯人共同創立Astoria，它承襲俄國皇室的血統，根據百年以上的食譜烹煮每一道餐點。自開幕以來，它就是許多外國使節必造訪的餐館之一，也是台北60年代的文學沙龍。

明星咖啡館第二代負責人簡靜惠表示，早期「俄羅斯軟糖」只有俄國皇族才吃的到，第二次世界大戰期間，不少俄國人選擇離開動盪不安的故鄉到台灣生活，所以像是軟糖、羅宋湯、魚凍等道地家鄉菜都跟著飄洋過海。完整訪問如下：

明星咖啡館已於2012年被台北市政府列為歷史建築，早期是許多台灣文學作家在此駐足創作，如《現代文學》、《文學季刊》就曾經在此編輯討論，是台北重要的文學地標，並且深具歷史文化意義。

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