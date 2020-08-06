去總統化？美國高官改稱習近平「總書記」 摒棄 president 一詞

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美中關係有如自由落體，除了你來我往的外交唇槍舌戰與各種制裁禁令，從美國高官對習近平的稱謂也可一窺端倪。外媒發現，川普政府刻意將習「去總統化」，不再稱他為Chinese president，似欲弱化其政權合理性。

中國國家領導人習近平的正式職銜有三，分別為中國共產黨中央委員會總書記、中國國家主席、中央軍事委員會主席。英文媒體慣以president稱之，然而，從美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）到司法部長巴爾（William Barr），近來都已改口，稱他為中共中央總書記。

南華早報報導，分析家認為，從稱呼的改變，不難發現美方有意強調民選領導人方能稱為總統，而這顯然不適用於專制獨裁的中國。白宮想營造一種「美國支持中國人民，但不支持共產黨」的印象，此舉有分化共黨與其人民的意圖，也不啻帶有冷戰色彩。

據報導，批中最力的龐培歐，在美國下令中國駐休士頓總領事館限期關閉後一個禮拜，說到「中共總書記習近平是個極權意識形態的信徒」，這是他一個月來第15次用此稱謂。

然而，外交專家認為，一味將中國人民塑造為遭審查、迫害、怒不敢言的族群，並非明智之舉。季辛吉美中關係研究所（The Kissinger Institute on China and the United States）主任戴博（Robert Daly）指出，中國國內固然有不滿政府的聲浪，但整體而言，在共黨統治下的中國人，多數還是感到驕傲的。

至於北京如何處之？美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission，USCC）主席克里夫蘭（Robin Cleveland）認為，稱謂改變應不致觸其逆鱗，頂多就是看成華府態度變化的一種指標。中國真正在意的是，伴隨美國這尖刻辭令而來的種種懲罰措施。