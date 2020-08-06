【武漢肺炎】流亡美國前病毒學家警告「中共不會只做一種病毒」 籲全球追究到底

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）流亡美國的香港病毒學家閻麗夢5日接受川普前高級顧問班農專訪時表示，新型冠狀病毒來自中國毋庸置疑，中共透過功能性增強研究，並觀察病毒強度，而以她過去經驗來看，中國「從來不會只做一種病毒株」。

《自由時報》報導，武漢肺炎今年1月份爆發以來，肆虐全球，各國為了防堵疫情採取封城措施，但在解封後仍出現第二、第三波疫情，至今將近2千萬人確診，70萬8000人死亡。

世界衛生組織在疫情之初淡化病毒危險性，2月份雖然派遣團隊到中國進行調查，卻不斷稱讚中國防疫做的好，讓各界傻眼。

今年7月，WHO再度派遣先遣隊赴中調查病毒起源，閻麗夢直言「中共擅長操控言論，WHO在發言前，早與中國談好條件，看見什麼、聽見什麼都是中國外交部指定的。」

閻麗夢說，WHO官網上的文件指出，本次肆虐全球的新型冠狀病毒，與中國解放軍擁有的「舟山蝙蝠病毒」極為相似，而這點在WHO的調查報告上卻沒有提到。

閻麗夢以2019年的「基改嬰兒事件」為例，中國政府洗腦人民不要有宗教信仰，只需要相信黨，導致中國人會為了巨大的利益鋌而走險，而中共也能因此獲利。

閻麗夢說，中共做出新型冠狀病毒，來觀察病毒能有多強大，而依照她對中共的認知以及過去的病毒研究經驗，中共「絕不會只做一種病毒」。而來自中共實驗室的改造病毒，若各國這次不追究到底，下次的疫苗有可能不管用。