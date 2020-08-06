新冠肺炎疫情影響　廣島原爆75週年和平儀式規模縮減

1945年9月8日美國在廣島投下原子彈，有十四萬人當場死亡。（美聯社） 1945年9月8日美國在廣島投下原子彈，有十四萬人當場死亡。（美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）75年前的今(6)日，一架美軍B-29轟炸機在廣島上空投下暱稱為「小男孩」的原子彈，這座當時有35萬人的城市，7萬人當場死亡，再加上後續因為輻射中毒及其併發症而死亡的，約有14萬人因此喪生，這是人類歷史上首次使用核武器作戰，日本也因此成為唯一被核子武器攻擊過的國家。

為了記住這個不幸的日子，1954年廣島和平紀念公園落成後，每年廣島市都會舉辦紀念追思儀式，除弔念受難者外，也期許和平常存，不過受到新冠肺炎疫情的影響，今年的紀念儀式雖然在各方的堅持下照常舉行，其規模卻不如歷年。

由於原爆紀念的性質特殊，每年都會有上千人參加，今年受限於防疫措施，除了外國籍參與者數量大減讓出席人數僅不到往年10％外，現場的椅子距離也被拉開，大部分參與者也都戴著口罩，依照往例，首相安倍晉三和廣島市長松井一實都有出席。

然而，儘管規模縮減，75週年這個數字，其實對廣島來說有著重大意義。

松井一實致詞時指出，當原子彈摧毀廣島後，有謠言認為廣島會在75年內完全寸草不生，不過在極為不利的條件之下，廣島仍然重生了，並在現在以和平城市的姿態屹立著。

在和平鐘響起之際，他也重新提起一戰、二戰的過往經驗，呼籲各國應拒絕民族主義和國家主義的再起，共同為世界和平、穩定而努力。