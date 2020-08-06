後防疫生活　防疫產品首重效能　SNQ高標把關　最新認證產品出爐

盛暑季節出遊人潮多，防疫工作仍須嚴陣以待，所幸國人已將防疫視為生活的一部分。只是面對環境防疫、居家防護等各種防疫產品，市售許多產品都宣稱有多高的殺菌力、能殺多少的病菌等，但有科學實證嗎？把關防疫產品品質的「SNQ國家品質標章」公布最新通過名單，其中有多項知名品牌的產品，也有許多創新抑菌成分的產品，防疫效能都經過實驗，十分清楚，消費者可以安心選擇！

在SNQ最新通過名單可以看到，許多國內知名品牌皆已參與認證，包括「橘子工坊」的制菌靈清潔噴霧、「台塑生醫」的抗菌洗手乳、「黃金盾」抗菌柔濕巾等等，都一致以科學實證取信消費者，可以看出企業經營之用心。

SNQ評審委員、前環保署毒物管理處長袁紹英表示，隨著後防疫時代來臨，市面上防疫產品更加琳瑯滿目，各式抗菌宣稱，甚至直指可殺COVID-19的殺菌產品！民眾應有更聰明的辨識方法：看清包裝標示的成份及含量、使用方法說明和警語；或善用「SNQ國家品質標章」官網來查詢認證產品的相關資訊，才能找到有效的防疫產品。

參與SNQ審查的多年經驗，評審召集人、國衛院生醫所所長林峯輝觀察到今年的送審產品中，仍以「次氯酸」、「二氧化氯」為大宗，但重要的是濃度、安定性、原料來源等關鍵，才能評斷其產品品質！而今年通過的此類型產品，都有經過嚴謹的製程管控和效能實驗，相較市面上同質性的產品，更加值得信任。

此外，新型態的抗菌機器也不斷推陳出新，朝向更小、更快速、更方便的使用方式研發，如今年通過的「藍氧棒」在1分鐘即可生成臭氧水、「光立潔除菌棒」利用深紫外線光來殺菌等等，外出攜帶都十分便利。

後防疫生活，消費者對防疫產品的需求大增，少數不肖業者在看到商機後以劣質品混入市場，讓坊間產品良莠不齊！SNQ推廣中心副執行長陳宛蓉建議消費者，殺菌效果肉眼無法辨識，選擇有認證的產品會更加安心！（可搜尋SNQ，到官網查詢認證項目資訊）此外，也建議業者藉由第三方公正的高標把關，確認產品品質與效能，更能與市售產品作出區隔，獲得民眾的信賴。「SNQ國家品質標章」防疫產品類將於8月31日截止收件，歡迎防疫產品參與驗證，一同讓國人享有安全與品質的後防疫生活。