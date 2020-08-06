黎巴嫩政府請求國際援助 歐洲各國積極響應

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中東國家黎巴嫩（Lebanon）首都貝魯特4日驚傳大爆炸，疑似是一批囤放港口的2750公噸硝酸銨，在無安全措施下引起，目前至少135人喪生，數十人失蹤、超過5000人受傷、多達25萬人無家可歸。總統奧恩（Michel Aoun）已請求國際援助，總理迪亞布（Hassan Diab）也宣布從6日起全國哀悼3天。

綜合聯合報報導，法國總統馬克宏在貝魯特港區發生大爆炸後，在社群媒體推文表示，他將在6日訪問黎巴嫩、派數十名搜救人員與醫護人員及25噸的醫療物資。歐盟也表示將派遣上百人的專業搜救隊，其他國家如以色列、德國、美國、俄羅斯及部分波斯灣沿岸國家也紛紛表示會提供援助。

綜合外媒報導，一支又一支的影片在社群媒體被大量分享，影片顯示，貝魯特港區發生一連串的爆炸時，連遠約200公里外的地中海島嶼賽普勒斯的建築物都能感受到撼動。爆炸震波衝擊數公里內的建築物，有的倒塌、有的損毀、有的引發火災等，救難人員持續在建築殘骸中尋找生還者。

大量傷者被送到醫院治療，醫療系統已不堪負荷，當地醫院呼籲外界提供血液，以及發電機以維持照明。黎巴嫩紅十字會也透過推特(Twitter)呼籲所有居民，儘速到鄰近的捐血中心，挽袖救人。

黎巴嫩政府5日宣布，國家進入緊急狀態14天。貝魯特省長阿鮑德（Marwan Abboud）估計大約有25萬到30萬人無家可歸，他在接受當地媒體訪問時，形容這場災難宛如日本廣島和長崎爆炸的原子彈，並呼籲黎巴嫩人與貝魯特居民「堅持住」，說完便在鏡頭前哭了出來。

照片來源：美聯社提供

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