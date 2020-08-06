燒腦！國際名導諾蘭經典《記憶拼圖》數位修復版台灣上映　美國商業內幕揭曉排行榜

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)國際名導克里斯多福諾蘭拍攝《記憶拼圖》過程艱辛，更讓他拍到懷疑自己怕觀眾不買單，美國娛樂新聞網「商業內幕」特地做了一個「諾蘭排行榜」，藉此提醒觀眾：「趕快去重溫諾蘭的經典作品！」《記憶拼圖： 20週年數位修復》已於8/5全台上映。

票房名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的第二部作，同時也是奠定他大師地位的《記憶拼圖： 20週年數位修復》（Memento），電影公司表示，該片拍攝過程十分艱辛，成本僅500萬美元，只花費短短25天拍 攝，甚至在一天內完成57個場景。諾蘭透露：「 拍這部電影時，我常常懷疑自己，不知道觀眾是否會買單。」

有趣的是，為了迎接諾蘭新片《天能》（TENET）即將上映， 美國娛樂新聞網站「商業內幕」（Business Insider）也特地做了一個「諾蘭排行榜」，最後更由《 全面啟動》（Inception）與《記憶拼圖》爭奪冠軍寶座， 並不忘提醒觀眾：「這個排行榜是為了提醒大家， 趕快去重溫諾蘭的經典作品！」

克里斯多福諾蘭在1998年執導首部劇情長片《跟蹤》（Foll owing）之後，獲得電影圈一致好評。第二部長片《記憶拼圖》 ，採用非線性敘事與蒙太奇剪輯手法，一舉轟動影壇， 奠定本片與他在影史上的經典地位。他的許多電影， 都圍繞哲學概念，並探索人類的道德、時間與記憶理念； 而時空變化、唯我論、非線性敘事、視覺語言與敘事元素， 更是他常見的導演手法。2000年的《記憶拼圖》， 就以非線性敘事成為最顯著標誌，鮮明傳達出影像所要表達的「 觀念」。本片也是他帶給觀眾的極大驚喜，採取雙線敘事手法。 明線是一環扣一環的分段倒敘，每段的開始都是下一段的結尾； 暗線則是回溯式的順敘獨白，主角以自己的「理性規則」 控制著自己的行為，讓本片成為影迷心中經典中的經典。

美國娛樂新聞網站「商業內幕」，日前將諾蘭所有作品進行排名，並提到：「這真的十分艱鉅，因為每部作品都非常經典！」其中《全面啟動》與《記憶拼圖》兩部作品，更一同爭奪冠軍寶座。《全面啟動》探討潛意識的力量，以複雜劇情加上時空與夢境交錯；《記憶拼圖》則以非線性敘事的剪輯手法，將這部電影變成經典中的經典，也成為許多燒腦神片的先鋒之作。「商業內幕」也不忘提醒觀眾：「這只是我們綜合了網路評價和個人喜好的結果，在我們等待《天能》上映之前，最好的方式，就是重溫諾蘭之前的所有作品！」

這部由《全面啟動》、《黑暗騎士三部曲》（The Dark Knight）票房名導克里斯多福諾蘭執導的影史經典《記憶拼圖：20週年數位修復》，8/5以充滿話題性的「原版倒敘版」正式在台上映。

本片劇情描述藍納（蓋皮爾斯飾演）一心想為死去的愛妻復仇，但患有順向失憶症的他，每段記憶都將在短時間內消失，大腦永遠無法紀錄新的記憶。為了所愛，藍納將可能找出兇手的線索刺在皮膚上，並透過手邊數份文件資料、一串旅社304號房鑰匙、數張拍立得照片尋找真兇。此時，神秘女子娜塔麗（凱莉安摩絲飾演）出現，表示願意協助藍納找出真相並揪出兇手，不過娜塔麗是否真的值得信賴？而藍納又將會面對什麼樣的兇手呢？欲知本片最新消息，請上電影官方部落格與臉書粉絲團查詢。