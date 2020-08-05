【武漢肺炎】香港8/5新增一個案由台灣返港後確診　莊人祥：在港隔離曾逃跑、先列香港個案

圖為香港一處地鐵站 (美聯社) 圖為香港一處地鐵站 (美聯社)

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【快訊】台灣宜蘭金六結新兵味覺異常、緊急送醫採檢 8/5晚間結果出爐：排除武漢肺炎！

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）香港今天(5日) 公布一例武漢肺炎確診個案，日前剛從台灣返港，因居家隔離期間落跑，暫列本土病例。指揮中心發言人莊人祥今天表示，已和香港聯繫上，待收到個案資料後就會展開疫調。

香港今天新增82例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案，其中1例是從台灣返港後，在隔離期間確診的案例。

根據香港衛生署說法，這名港人7月27日自台灣返港後首先接受家居隔離，其後轉到酒店隔離，期間這名病人卻突然離開酒店，試圖赴台，但在機場被截獲，8月2日隔離期間被驗出確診，暫列本土病例。

中央社引述指揮中心發言人莊人祥表示，此個案確診後，香港政府並未主動和台灣聯繫，相關訊息揭露後，指揮中心已立即聯繫港方了解狀況。

莊人祥指出，由於個案在香港居家隔離期間曾私自外出，可能在落跑期間遭感染，因此暫時列為香港的本土病例，先由香港衛生署調查。

不過，莊人祥強調，未來香港提供個案相關資料後，會進一步針對此個案在台灣的接觸者、足跡等進行疫調及檢驗，透過入境台灣時間長短等資訊，研判可能感染源。