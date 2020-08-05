【朝令夕改】境外生來台灣政策調整　教育部：中國學位生「暫不開放」

更新時間: 2020-08-05 20:21

首次發稿: 2020-08-05 19:55

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）教育部政務次長劉孟奇今天(5日) 稍晚解釋說，兩岸事務主管機關（陸委會）對於非應屆畢業生的陸生舊生來台，「有不同意見」，表示「因兩岸情勢，希望教育部審慎評估」，教育部尊重陸委會權責及意見，決定暫緩開放非應畢的陸生舊生。

根據《聯合》報導，劉孟奇並說，今天晚上將補正已發出的公文。後續會再與兩岸事務主管機關（陸委會），審慎評估開放非應屆畢業的陸生舊生來台時機。

首次發稿: 2020-08-05 19:55

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）教育部今天(5日) 宣布，進一步開放所有國家、地區的「在學學位生」申請入境，原本也包括中國學生，但傍晚政務次長劉孟奇改口，暫不開放陸生學位生來台。

中央社報導：教育部於6月17日起：陸續開放19個低風險、中低風險國家、地區境外生來台，7月22日宣布放寬至所有國家的「應屆畢業生」，今天8月5日再進一步拓展到「在學學位生」。但19國家、地區以外的「109學年度新生」還要再等等。

依據教育部稍早發給各大專的公函，今天開放的「在學學位生」，並未排除中國大陸學生。劉孟奇傍晚接近6時接受媒體聯訪，一開始也說包含陸生，但受訪到一半，突被教育部幕僚請出，一分鐘後再回來時，劉孟奇改口「因為跟兩岸相關的一些考量」，陸生還是先開放到應屆畢業生，在學學位生不包括在內。

隨後媒體追問，這波排除陸生，究竟是兩岸關係，還是疫情考量。劉孟奇說：「這依我們等一下的公文為準。」

根據教育部統計，目前尚未來台的「在學學位生」約有1萬人，其中陸生約有5000人。劉孟奇表示，雖然符合來台資格的人數增加許多，但考量國際航班稀少，加上須確定好檢疫場所才能來台，每天能入境的人數仍然有限。

至於部分境外生抱怨申請程序過於繁瑣，劉孟奇說，會設法聯繫駐外單位，給予學生更多協助。