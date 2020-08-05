潮禮問市！台北大直英迪格首推「磚‧饗」中秋禮盒

搶攻中秋贈禮商機，台北大直英迪格酒店開幕首度推出「磚饗‧中秋禮盒」，680元(8入)/盒，與曾獲法國藍帶騎士美食勳章、美國米其林指南餐廳首選鳳梨酥品牌-高女婿團隊合作，以「天然無添加」、「100%純手工」的製餅技術理念，融揉寶島盛產食材為內餡原料，包括世界烘焙賽事指定台南東山窯燒桂圓、外銷等級嘉義金鑽17號無毒鳳梨及嘉義農場特選鹹鴨蛋黃，佐以歐洲頂級無水奶油，揉製出清爽細緻且不膩口的醇香酥皮。時尚精巧的禮盒，則悉心匯集磚瓦、基隆河波紋等大直在地文化為設計元素，打造典雅雋永的包裝風格，闔家分享或餽贈親友的品味首選，8/31前預購享85折優惠！訂購專線：02-3518-7729

台北大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示：「今年推出的中秋禮盒，整體口味呈現健康與傳統經典特色，滿足各年齡層消費者的喜好需求，針對禮盒設計則強調精緻時尚與收納兼具的實用特性，帶給客人最別出心裁的贈禮選擇。」

月餅口味介紹

鳳凰方磚 - 大啖寶島食材魅力

中秋團聚不可或缺的經典口味！嚴選嘉義金鑽17號、酸甜適口的外銷等級鳳梨為內餡亮點，搭配嘉義農場新鮮醃製的鹹鴨蛋黃，費工烤熟後整顆磨碎入餡，濃郁溫潤的乳香與鴨蛋完美交融，打造驚豔味蕾的風格美味。



桂圓方磚- 極品桂圓口飄香

台南東山古法窯燒桂圓，以天然無添加糖漬聞名，風味獨特馥郁，不僅是世界烘焙賽事中最搶睛的在地食材，更是桂圓中之極品。烘焙團隊此次以「餡豐糖少」為創作理念，豪邁調製窯燒桂圓與冬瓜糖的餡料比例，讓注重健康的銀髮族或愛美粉領族皆能細細品味上選食材的美好純粹。

台北大直英迪格酒店悉心設計，打造融匯味覺與視覺的「磚‧饗」中秋禮盒，限量推出，即日起接受預訂，2020年8月31日前訂購可享85折早鳥優惠，單次購買30盒以上宅配免運費(本島單一地點)，大宗訂購另享優惠。訂購請洽：02-3518-7729，或上網至 查詢。