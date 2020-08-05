金閃閃友善稻收割 金山學童食農體驗

又到了秋收的季節，飽滿的稻穗在陽光的照射下越發光耀奪目，新北市政府農業局輔導彩田友善農作，於8月4日下午在金山朝天宮旁舉辦「2020秋收割稻」食農教育體驗，林務局、農糧署北區分署、愛鄉護農會、宏碁股份有限公司、宏碁基金會等也受邀參與割稻體驗。廣場上還有各種米食製作的體驗，藉由米食文化推廣課程，讓學童們獲得食農教育的啟發，了解稻米的多功能食用價值。最後參與的來賓也一起共享美味的割稻飯，慰勞這一整年辛苦耕作的農友們。
農業局表示今年4月底，金山在地「愛鄉護農會」許書訓會長響應市府友善田園區域計畫政策，用行動力來支持在地產業，在侯友宜市長的見證下，捐助300萬元給中角國小、三和國小、金美國小與金山國小等，辦理食農教育及契作友善米，侯市長也特別頒發感謝狀給愛鄉護農會，希望有更多的企業團體共同響應，支持友善小農。宏碁基金會志工與三和國小學童們不受疫情影響，在3月赤腳彎腰、揮汗插秧，中角國小學童們也在5月時撿拾福壽螺，了解水稻生長過程，利用暑假來割稻，體驗農夫耕種的辛苦。當日活動從敬拜表示對天地的敬畏與感恩，接著耆老許佑榮農友示範收割教學，帶領學童與基金會志工們下田收割體驗。愛鄉護農會許書訓會長表示，護農會捐助金山區國小食農教育基金，讓學童們的營養午餐可以吃到在地生產彩田友善米，也能體驗家鄉友善農業環境的美好，盡力守護友善環境，達到永續發展的目標。
農業局長李玟表示，推動「友善田園區域計畫」，結合農業生產與環境生態的理念，目前全市友善耕作面積達227.5公頃，有196個農場，其中萬金友善耕作從105年只有2位農民1.1公頃，迄今跨區至貢寮，總計有33個農場，面積達30公頃，預估今年底全市友善耕作面積可達250公頃以上。結實累累金閃閃稻穗收割後，品嚐米饅頭、米蛋糕、米香以及草仔粿等米製美食，讓學童們在體會農民辛勤之際，也認識米食文化，並鼓勵學童多吃米飯，養成以米食為主食的飲食習慣，也讓友善農業及米食推廣教育向下紮根。
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