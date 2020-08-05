金閃閃友善稻收割 金山學童食農體驗

又到了秋收的季節， 飽滿的稻穗在陽光的照射下越發光耀奪目， 新北市政府農業局輔導彩田友善農作，於8月4日下午在金山朝天宮 旁舉辦「2020秋收割稻」食農教育體驗，林務局、 農糧署北區分署、愛鄉護農會、宏碁股份有限公司、 宏碁基金會等也受邀參與割稻體驗。 廣場上還有各種米食製作的體驗，藉由米食文化推廣課程，讓學童們 獲得食農教育的啟發，了解稻米的多功能食用價值。 最後參與的來賓也一起共享美味的割稻飯， 慰勞這一整年辛苦耕作的農友們。

農業局表示今年4月底，金山在地「愛鄉護農會」 許書訓會長響應市府友善田園區域計畫政策， 用行動力來支持在地產業，在侯友宜市長的見證下，捐助300萬元 給中角國小、三和國小、金美國小與金山國小等， 辦理食農教育及契作友善米， 侯市長也特別頒發感謝狀給愛鄉護農會， 希望有更多的企業團體共同響應，支持友善小農。 宏碁基金會志工與三和國小學童們不受疫情影響，在3月赤腳彎腰、 揮汗插秧，中角國小學童們也在5月時撿拾福壽螺， 了解水稻生長過程，利用暑假來割稻，體驗農夫耕種的辛苦。 當日活動從敬拜表示對天地的敬畏與感恩， 接著耆老許佑榮農友示範收割教學， 帶領學童與基金會志工們下田收割體驗。 愛鄉護農會許書訓會長表示，護農會捐助金山區國小食農教育基金， 讓學童們的營養午餐可以吃到在地生產彩田友善米， 也能體驗家鄉友善農業環境的美好，盡力守護友善環境， 達到永續發展的目標。

農業局長李玟表示，推動「友善田園區域計畫」， 結合農業生產與環境生態的理念，目前全市友善耕作面積達227. 5公頃，有196個農場，其中萬金友善耕作從105年只有2位農 民1.1公頃，迄今跨區至貢寮，總計有33個農場，面積達30公 頃，預估今年底全市友善耕作面積可達250公頃以上。 結實累累金閃閃稻穗收割後，品嚐米饅頭、米蛋糕、 米香以及草仔粿等米製美食，讓學童們在體會農民辛勤之際， 也認識米食文化，並鼓勵學童多吃米飯， 養成以米食為主食的飲食習慣， 也讓友善農業及米食推廣教育向下紮根。

（友善米訂購https://goo.gl/forms/ TNC3tHlc4v2AzfWL2、友善契作大聯盟https ://lecfp.org/）