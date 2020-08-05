好嗨！台灣貴人散步音樂節加碼暖身趴　獨立樂團台北、台中、高雄接棒開唱

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)貴人散步音樂節在正式於11月開跑前，加碼釋出五場前導活動「貴人暖身趴」，力邀曾參演貴人散步的樂團於台北、台中、台南等地演出，首場將於8/7台北The Wall舉行，系列活動將陸續登場。
貴人散步音樂節以特殊選團品味聞名，歷經三年的不斷擴大，
主辦單位表示，除了音樂節正規活動之外，貴人散步每年也會舉辦前導活動「
今年貴人暖身趴將在 8/7、8/14、8/15、8/21、8/22 連三週舉辦，演出地點從台北 The Wall出發、行經高雄 LIVE WAREHOUSE，最終場將回到台南全美戲院舉辦，
凡於限定期間購買貴人散步音樂節門票，即可憑神奇資格碼，
更多活動資訊請上貴人散步音樂節臉書粉絲專頁查詢。
【演出資訊】
8/7（五）台北慢跑場：問題總部、唐貓、荷爾蒙少年
演出時間：20:00~22:30（19:30開放入場）
演出地點：The Wall Live House
演出地址：台北市文山區羅斯福路四段200號B1
活動票價：一般票800元、神奇資格碼優惠票200元
售票連結：https://lucfest.kktix.cc/
8/14（五）台北瑜珈場：知更、緩緩、I Mean Us
演出時間：20:00~22:30（19:30開放入場）
演出地點：The Wall Live House
演出地址：台北市文山區羅斯福路四段200號B1
活動票價：一般票800元、神奇資格碼優惠票200元
售票連結：https://lucfest.kktix.cc/
8/15（六）高雄桌球場：The Fur.、霧虹、漂流出口
演出時間：20:00~22:30（19:30開放入場）
演出地點：高雄 LIVEWAREHOUSE
演出地址：高雄市鹽埕區大義街2之5號駁二藝術特區大義C10倉
活動票價：一般票800元、神奇資格碼優惠票200元
售票連結：https://lucfest.kktix.cc/
8/21（五）台北拳擊場：海豚刑警、孔雀眼、萬龍
演出時間：20:00~22:30（19:30開放入場）
演出地點：The Wall Live House
演出地址：台北市文山區羅斯福路四段200號B1
活動票價：一般票800元、神奇資格碼優惠票200元
售票連結：https://lucfest.kktix.cc/
8/22（六）台南重訓場：海豚刑警、鐵擊、榕幫
演出時間：20:00~22:30（19:30開放入場）
演出地點：台南 全美戲院
演出地址：台南市中西區永福路二段187號
活動票價：一般票800元、神奇資格碼優惠票200元
售票連結：https://lucfest.kktix.cc/