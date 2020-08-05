好嗨！台灣貴人散步音樂節加碼暖身趴　獨立樂團台北、台中、高雄接棒開唱

首場「貴人暖身趴」將於本周五The Wall登場(圖/貴人暖身趴) 首場「貴人暖身趴」將於本周五The Wall登場(圖/貴人暖身趴)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)貴人散步音樂節在正式於11月開跑前，加碼釋出五場前導活動「貴人暖身趴」，力邀曾參演貴人散步的樂團於台北、台中、台南等地演出，首場將於8/7台北The Wall舉行，系列活動將陸續登場。

貴人散步音樂節以特殊選團品味聞名，歷經三年的不斷擴大， 累積不少死忠樂迷，甫公布暖身趴演出樂團便引起瘋傳， 力邀問題總部、唐貓、荷爾蒙少年、知更、緩緩、I Mean Us、The Fur.、霧虹、漂流出口、海豚刑警、孔雀眼、萬龍、鐵擊、 榕幫出演，超狂陣容吸引樂迷爭相留言許願想看的組合， 五場次以曲風分類，依照運動強度循序漸進，邀樂迷一起動茲動。

主辦單位表示，除了音樂節正規活動之外，貴人散步每年也會舉辦前導活動「 貴人暖身趴」， 演出陣容將由往年貴人散步音樂節觀眾票選的前幾名選出， 不同於過往只舉辦南北兩場，今年在疫情稍加穩定後， 主辦單位決定加碼為五場， 希望可以振興觀眾在特殊時期看團的渴望！

今年貴人暖身趴將在 8/7、8/14、8/15、8/21、8/22 連三週舉辦，演出地點從台北 The Wall出發、行經高雄 LIVE WAREHOUSE，最終場將回到台南全美戲院舉辦， 期望全台樂迷跟著貴人的腳步暖暖身，找回看LIVE的感覺， 一起迎接年底的貴人散步音樂節！

凡於限定期間購買貴人散步音樂節門票，即可憑神奇資格碼， 以超狂優惠價200元購入原價800元的暖身趴門票， 暖身趴現場除了能夠欣賞精彩演出，還可以購買獨家週邊商品， 包含與精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」合作推出的「202 0貴人散步xSUNMAI 限量紀念酒」，以及台南知名煙燻滷味拼盤， 讓台北的樂迷朋友也能一秒到台南！

更多活動資訊請上貴人散步音樂節臉書粉絲專頁查詢。

【演出資訊】

8/7（五）台北慢跑場：問題總部、唐貓、荷爾蒙少年

演出時間：20:00~22:30（19:30開放入場）

演出地點：The Wall Live House

演出地址：台北市文山區羅斯福路四段200號B1

活動票價：一般票800元、神奇資格碼優惠票200元

售票連結：https://lucfest.kktix.cc/ events/lucfest-warmup-party-1

8/14（五）台北瑜珈場：知更、緩緩、I Mean Us

演出時間：20:00~22:30（19:30開放入場）

演出地點：The Wall Live House

演出地址：台北市文山區羅斯福路四段200號B1

活動票價：一般票800元、神奇資格碼優惠票200元

售票連結：https://lucfest.kktix.cc/ events/lucfest-warmup-party-2

8/15（六）高雄桌球場：The Fur.、霧虹、漂流出口

演出時間：20:00~22:30（19:30開放入場）

演出地點：高雄 LIVEWAREHOUSE

演出地址：高雄市鹽埕區大義街2之5號駁二藝術特區大義C10倉 庫

活動票價：一般票800元、神奇資格碼優惠票200元

售票連結：https://lucfest.kktix.cc/ events/lucfest-warmup-party-3

8/21（五）台北拳擊場：海豚刑警、孔雀眼、萬龍

演出時間：20:00~22:30（19:30開放入場）

演出地點：The Wall Live House

演出地址：台北市文山區羅斯福路四段200號B1

活動票價：一般票800元、神奇資格碼優惠票200元

售票連結：https://lucfest.kktix.cc/ events/lucfest-warmup-party-4

8/22（六）台南重訓場：海豚刑警、鐵擊、榕幫

演出時間：20:00~22:30（19:30開放入場）

演出地點：台南 全美戲院

演出地址：台南市中西區永福路二段187號

活動票價：一般票800元、神奇資格碼優惠票200元

售票連結：https://lucfest.kktix.cc/ events/lucfest-warmup-party-5