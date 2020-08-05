中華電信攜手HTC打造5G新娛樂　首創VIVEPORT內容訂閱服務平台整合Hami應用服務

台灣電信領導品牌中華電信與全球智慧型手機暨虛擬實境創新設計領 導者HTC（宏達國際電子股份有限公司，以下稱『HTC』）， 今（5）日宣布雙方簽署2020年度合作備忘錄，為5G產業發展 進行全方位合作及共同投入研發。雙方攜手整合旗下中華電信Ham i應用服務與VIVEPORT－HTC全球VR應用商店及內容訂 閱服務平台。即日起消費者透過VIVEPORT下載Hami VR服務，藉由VIVE一體機－VIVE Focus觀賞全新4K VR影片、360度全景秀及虛擬演唱會， 享受高品質的虛擬實境娛樂。

中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信宏觀布局，打造國內5G產 業再升級，以擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋的優勢，攜手HT C結合VIVE Focus VR裝置與VIVEPORT平台，提供消費者享受身歷其境的4K 、VR內容，持續發展各種VR應用服務，延伸5G產業鏈應用， 透過5G高速率、低延遲特性，感受嶄新的視聽娛樂魅力，迎接5G 時代！」

HTC董事長王雪紅表示：「HTC創新橫跨各科技領域， 並創下許多全球第一與創新，隨著5G的到來，HTC持續致力於整 合VR、AR、5G、人工智慧AI 及區塊鏈技術，並積極攜手與中華電信進行全方位合作， 提供消費者最佳5G體驗，並合作開發企業客戶專屬VR應用， 共同創造VR企業、ICT及物聯網商機，達成雙贏目標。」

中華電信指出，現在至中華電信服務據點申辦VIVEPORT INFINITY無限量VR訂閱服務內容，享多達24種類型、 數千款內容無限玩，搭配中華電信精采5G方案，月付1,399元 、綁約30 個月，VIVE Focus 優惠價990元輕鬆入手，8月底前申辦VIVE Focus，再享VIVEPORT INFINITY 前6個月免費優惠(價值419元/月)。

中華電信針對5G用戶推出全新Hami VR服務，內容包含獨家引進在韓國詢問熱度高的4K VR影片，以及震撼的360度太陽馬戲團全景表演秀， 不論是在高空中翻滾的飛人，還是舞台上的大明星， 都可以由消費者自己決定觀賞角度，享受超逼真沉浸式體驗。 消費 者可至全台11家中華電信5G應用服務體驗門市，搭配VIVE Focus體驗最新Hami VR應用服務及精選VIVEPORT VR內容。