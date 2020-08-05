【台灣SOGO經營權案】徐永明涉收賄惹議、決定退黨 「時代力量」決策委員總辭將改選

台北地方法院考量前立委徐永明（中）犯罪情節較為輕微，4日傍晚裁定徐永明以新台幣80萬元交保。徐永明交保後準備離開，現場媒體一擁而上。中央... 台北地方法院考量前立委徐永明（中）犯罪情節較為輕微，4日傍晚裁定徐永明以新台幣80萬元交保。徐永明交保後準備離開，現場媒體一擁而上。中央社

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【快訊】「時代力量」台北市議員 黃郁芬、林穎孟發表退黨聲明

時力代理黨主席邱顯智（圖）5日下午舉行記者會宣布徐永明退黨，並說明相關事

宜。中央社

更新時間: 2020-08-05 19:29

首次發稿: 2020-08-05 17:34

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 時代力量決策委員會全體委員今天(5日) 開會通過總辭案，並決議由立法院黨團總召邱顯智於改選完成前，擔任時代力量對外發言代表，即日起生效。

時代力量表示，由邱顯智與秘書處組成選舉委員會，並辦理選舉，任期至2021年2月28日止。

邱顯智表示，決策委員今開會後決議總辭，將在三週內全面改選，並推選新任黨主席。

更新時間: 2020-08-05 18:15

首次發稿: 2020-08-05 17:34

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 「時代力量」官方臉書於下午五點左右PO文指出，於今天(5日) 稍早收到前主席徐永明的放棄黨籍聲明書，依照黨內相關既有程序，徐前主席的退黨聲明即刻生效。



「時代力量」表示，感謝徐永明數年來對黨的奉獻，包括自2016年擔任不分區立委，2019年8月起擔任主席一職，並帶領本黨完成2020年立委選戰。



清廉，是時代力量的最高價值，「時代力量」會用最高標準，要求黨內同志恪守清廉準則。



同時，「時力」不會忘記時代力量的使命與任務，不會忘記時代力量在台灣深化的關鍵角色。黨內的反省與革新，會馬上開始。



在反省革新的道路上，「時力」會邀請全黨的夥伴，深化討論，戮力改革。重新喚起人民對時代力量的信任，不要辜負了百萬選民的期待。

首次發稿: 2020-08-05 17:34

【台灣SOGO經營權案】徐永明涉收賄惹議 將退出「時代力量」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）時代力量前主席徐永明涉SOGO收賄案，台北地院昨(4日) 裁定新台幣80萬元交保。消息人士指出，徐永明下午向黨中央表達，為了黨內團結，他將退出時代力量。

台北地方法院考量前立委徐永明犯罪情節較輕微，4日傍晚裁定徐永明以新台幣80萬元交保。

消息人士表示，徐永明向黨中央表達，為了黨的團結，以及專心處理後續司法程序，主動退出「時代力量」。

「時代力量」代理黨主席邱顯智5日上午在黨中央舉行記者會表示，紀律委員會將循前例，要求徐永明於羈押庭裁決後24小時到會說明，並且獨立作出決議，預計下午5時開會討論，相信紀律委員會將以最高標準檢視。

但中央社引述消息人士表示，因為徐永明退黨後就不具黨員身分，因此也就無法到紀律委員會說明。