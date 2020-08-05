調查：台灣母乳媽媽過半出現「追奶疲勞」壓力值破表！靠這招輕鬆提升體力、免疫力

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據《2020哺乳媽媽壓力大調查》，有超過半數的哺乳媽媽壓力值超出負荷，主要壓力來源除了奶量過少、日常生活作息被哺乳或集乳影響的更是多不勝數！顯示母乳哺育不能只關心寶寶的營養照護，更該照顧到媽媽的體力與保護力，增加母體的健康補給，才能真正提升母乳的質量。

每年的8月1日至8月7日為「國際母乳週」，今年以「為了更健康的地球支持母乳哺育(Support breastfeeding for a healthier planet.)」為主題。長期支持母乳哺育的白蘭氏針對哺乳媽咪進行壓力大調查發現，高達91%的哺乳媽媽在面臨壓力的同時，睡眠品質受到影響外，更引發其他身體不適症狀；61.3%的媽媽表示，壓力會造成心情低落進而影響奶量，奶量一旦不足，身心再度失衡，形成惡性循環。

宏其婦幼醫院醫療副院長許淳森指出，母乳中含有『乳鐵蛋白』、『上皮生長因子』及『轉化生長因子-β2』等豐富的健康因子，不僅有助於增加寶寶身體保護力，更能有效提升寶寶的營養吸收和轉換率，然而哺乳媽媽若是體力下滑，將影響自身保護力，進而降低持續母乳哺育的意願，更可能影響母乳營養價值。

此外，宋明樺營養師提醒，1歲以下的孩子身體保護力僅有大人的6-7成，透過攝取母乳中富含黃金營養成分，可有效提升寶寶身體保護力；建議哺乳媽媽除均衡飲食，維持良好作息外，也可多攝取富含維生素A、C、E、薑黃等抗氧化的營養成分，或以鷄精搭配日常飲食的方式，幫助提升乳汁中營養成分。