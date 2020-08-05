我們，南國的孩子 新住民文化展台灣臺南生活美學館登場

國立臺南生活美學館自7月30日至8月18日，於第一展室展出〈我們，南國的孩子－新住民文化展〉。藉由認識越南、印尼、泰國、柬埔寨等東南亞國家的文化，讓在臺灣落腳生活的新住民們，因為我們的友善認同，更融入這新家鄉的生活。〈我們，南國的孩子〉是屬於大人的、孩子的、跨越國籍的，「我們」在這裡創造一個不分彼此的文化新國度。

〈我們，南國的孩子－新住民文化展〉展示來自東南亞國家應用自然素材的各樣生活器物、香料與傳統服飾、適合大小朋友閱讀的東南亞文化書籍，還有越南捲紙手作坊體驗越南捲紙的趣味。

此外，展覽期間每週六上午9:30、下午2:30各有1場新住民文化繪本的說故事活動，現場回答問題就有機會獲得拼圖小禮！我們期望從生活切入，懷抱著同理的溫暖，循序漸進、深入淺出，走在生活軸線，欣賞南國不同文化的繁花盛開。

文化只有差異，沒有優劣，猶如轉動萬花筒，看見不同角度的光芒繽紛。〈我們，南國的孩子－新住民文化展〉邀請大家一起轉動文化的萬花筒，看見不同的南國之美。

【我們，南國的孩子－新住民文化展】

展覽日期：109年7月30日至8月18日(每週一休館)

展覽地點：國立臺南生活美學館第一展室

（新聞轉載自新住民全球新聞網）