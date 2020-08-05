「馬」上服務！ 台灣青年海外志工製作線上課程挺大馬部落

因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，「國立成功大學PassByValue馬來西亞資訊教育志工團」今年無法出國服務，為了讓服務不中斷，團隊將原先規劃內容改以製作線上課程的方式，提供當地師生教學使用。

過去團隊前往當地原住民部落，提供原住民幼教老師資訊培訓課程，並教導社區內的孩子們相關衛生知能，安排文化交流活動，透過多樣性的服務內容，提升教師的教學品質，促進學童的學習發展。

團隊之前的服務內容主要為資訊基礎能力教學，透過課堂上實際的電腦操作，引導學員了解電腦基本軟硬體使用方式及相關知識，運用資訊能力融入教學場域，並與國內基金會合作，提供再生電腦供當地教學使用。

同時，團隊還為社區孩童安排文化交流的課程，介紹臺灣的傳統節慶與童玩，比如搓湯圓、寫春聯、踢毽子等，達成寓教於樂的服務目標，當地居民也向團隊展示他們的傳統服飾，教導隊員們部落的傳統舞蹈，彼此交流有趣的文化活動。

團隊表示，當地幼教老師多使用紙本式的傳統教材做為教具，故希望透過服務改善當地的數位資源落差，從幼兒教育開始做起，強化當地原住民幼教老師的資訊能力，使他們學習如何運用電腦網路搜索、文字功能。

團隊也進一步提供進階課程，針對有資訊基礎的教師進行進階影片編修、軟體應用、程式設計的培訓，隊員發現教師們在學會使用電腦後，用電腦下載新的課程教材編入課程，有助於提升偏鄉的幼兒園教育品質。

今年團隊由於疫情因素，改以線上課程的方式進行服務，並因應學員教育程度的不同，設計不同階層的課程，從最基礎的認識電腦、如何使用滑鼠，到Word、PowerPoint、Excel軟體、進階Google功能的使用，甚至是影片剪輯軟體的實際應用。

此次線上課程透過資訊工具的運用，提高了課程內容的精細度及多元性，讓教學流程更加精細與系統化，且學員能透過影片反複操作練習，團隊一共錄製61部教學影片，對提升當地教師與學童資訊能力具有相當助益。

今年受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，青年海外志工出國服務受到限制，惟未來如疫情趨緩無安全疑慮後，青年署仍歡迎與這些志工一樣充滿熱情的青年朋友一起加入海外志工行列，更多詳細訊息，請上教育部青年發展署網站或青年海外和平工作團網站查詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）