自殘遊戲悄悄入侵台灣 台北市婦幼警察隊教授防範之道

因應網路遊戲危害人身安全 北市警提出防範之道（圖/台北市警察局婦幼警察隊） 因應網路遊戲危害人身安全 北市警提出防範之道（圖/台北市警察局婦幼警察隊）

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）新興網路犯罪手法多樣變化，不肖人士利用網路便利性、廣泛性及匿名性從事犯罪行為，像是「藍鯨遊戲」、「Momo挑戰」等，都是以洗腦方式操控參與者心智，引誘提供私密照、進行自傷或傷人的行為，也有人假藉這些遊戲之名行詐騙之實，將蒐集的私密照或影像來威脅被害者，勒索錢財或是要求性行為的償還。

對此，臺北市警察局婦幼警察隊從查緝兒少性剝削案件及處理性侵害案件中，分析後發現大部分被害者會落入網路歹徒的陷阱主要除了因為需要金錢外，還有不可忽視的原因，包括「好奇心態」、「心靈寄託」、「同儕壓力」及「情緒不佳」等。

臺北市警察局婦幼警察隊提供4項自我保護措施，包括「保護個資」、「多方查證」、「勿聽指示」並「尋求協助」，避免遭到引誘侵害。

臺北市警察局婦幼警察隊呼籲受害者，若遇到類似的情況，應選擇正確的情緒抒發管道，尋求專業機構或是學校輔導單位做心理諮商，或是從事合法健康的活動來排解壓力及負面情緖。

婦幼警察隊也提醒家長應主動關心陪伴，若孩子日常生活中開始有作息顛倒、精神不濟或產生嚴重失落感等異常行為時，應適時主動關心聊天，了解問題之所在，並予適當疏導，用陪伴來給予安全感。

此外孩子有時會因害怕被責罵而不敢向家人或師長求助，所以，家長儘可能以傾聽取代責備，避免孩子陷入自責當中而不敢說出事實真相，造成永無止盡的傷害。

最後警方提醒引誘或招募使兒童或少年被拍攝、製造性交或猥褻行為之照片、影片等，將涉及「兒童及少年性剝削防制條例」相關罪責，如果對成年人進行網路性勒索，例如：以不法或強制手段取得個人私密之照片、圖片、影片等，並有恐嚇散布或意圖營利等行為，則涉及刑法相關罪責。