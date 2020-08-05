【像極了愛情？】傳台新銀員工中頭彩　董事長吳東亮：若是真的、代表公司很旺！ 名嘴爆料：有4人中獎

【購買彩券請量力而為•莫因過度投注、影響正常生活】

更新時間: 2020-08-05 17:54

首次發稿: 2020-08-05 16:03

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台新銀行今天(5日) 舉行「生活金融生態圈（Richart Life）記者會，這也是網傳台新有員工包牌中頭彩事件傳出後，台新首場大型公開活動，因此備受矚目。

針對近期網路傳出，台新銀行有員工集資包牌威力彩中獎超過15億元，更爆發集體離職的消息，台新金控暨台新銀董事長吳東亮今天(5日) 首度公開回應，他強調，「這是好事情，如果是真的，代表這裡很旺（台新）啊」！

不過，這是否意味確實有台新銀有員工中獎？《自由》引述吳東亮回應，「相關消息我也都是從電視上聽來，並不清楚誰中獎。」

至於是否有員工集體中獎離職、或如傳言有一人獨吞獎金引發爭議，中央社引述吳東亮說，沒有這種事情。

三立新聞5日引述財經專家詹惠珠表示，這個傳聞「可信度滿高的」，而資深媒體人狄志為透露，其實不是10個人中獎，包牌的是4個人，等於每個人分得獎金將不只1億。

兩位名嘴是在《新聞挖挖哇》節目談論這次威力彩集資中獎事件。

史上最高威力彩頭獎7月27日開出，新台幣31.24億元由兩注均分。網路上瘋傳，台北大安區頭彩得主是台新銀行法金部門員工包牌集資，更傳出中獎員工已集體離職。中央社7月30日引述台新銀澄清，純屬網友虛構。

由於7/27威力採頭獎獎金高達31億元，引發外界高度關注，尤其台北市大安區為包牌5600元中得頭獎，更是引發熱烈討論。

網路傳出，大安區的頭獎得主是位於該區台新銀行法金部門員工集資，成為財經圈熱議話題。

對此，台新銀行特別澄清，網路瘋傳台新法金同仁包牌中頭彩並集體請辭等說法，純屬網友虛構。

台彩表示，7/27威力彩派彩結果，均為電腦選號中獎，南投中獎人僅花200元就中15.62億元，北市中獎者因是花5600元包牌中大獎，總中獎金額高達15.9億元。

31.24億元威力彩頭獎27日開出，共兩注中獎，派彩結果也終結了頭獎連47摃。貳獎則開出20注，每注可得約365萬元。

中央社7月28日報導，由於是包牌中獎，因此得主除中頭獎外，還連帶對中7注貳獎（1注獎金365萬）、6注參獎（獎金15萬）及42注肆獎（獎金2萬元），合計總中獎金額高達15億8980萬元，比起未包牌狀況，獎金多出約2733萬元。